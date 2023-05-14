悲傷母親節逢3歲女童頭七 「行人安全快閃」台南逾百人響應：不要撞我

5月8日台南市發生一對母女牽手走斑馬線，遭左轉車輛撞上，造成1死1重傷，引起全國對行人路權的重視與討論。今天是不幸死亡的3歲小妹妹過世第7天，網路公民團體發起「10分鐘行人安全大富翁」活動，台南場有上百民眾今天撐著傘、手綁著紗帶、拿著康乃馨，以快閃方式繞行肇事路口，為老人、小孩、行人撐起愛的保護傘。

今天上午9點起陸續有穿著黑衣的民眾來到台南市中西區與北區交界的忠義路與成功路口，到了9點30分，來響應這項活動的已超過百人，有父母牽著小孩，推著嬰兒車來，各黨派也都來響應，包含時代力量、民眾黨都拿著標語，「我沒有在滑手機，不要撞我」、「停讓行人的駕駛超帥」，籲請大家重視行人安全。

9點50分一到，大家依照號誌燈，繞行路口，民眾黨台南市北區主任江明宗不時喊著「人車分時、十分安全」，傳達行車安全，保護行人路權的理念。

有剛考上駕照的學生也來參加，他說，發生小妹妹不幸被撞死的車禍令人痛心，今天來到現場，看到人多車多，但斑馬線就緊貼路口，車子與人的現況中，只要有駕駛人稍不禮讓，就可能發生意外，期待這一事件，能改善交通號誌與設施，避免類似事件發生，也提醒自己未來開車要禮讓行人。