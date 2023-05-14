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8旬老婦母親節前夕思念兒 獨自出門尋兒迷路跌坐水溝蓋

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

母親節前夕，桃園一名失智的84歲謝姓老婦人，母親節前夕突然想起國外經商的大兒子，趁小兒子不注意時，獨自徒步出門前往大兒子住處，結果迷路，最後體力不支跌坐在機車行門外水溝蓋上，所幸民眾及員警熱心協助，才讓老婦人找到回家的路。

平鎮分局表示，家住平鎮區和平路的謝姓老婦人，因為母親節前夕，突然思念起長期在國外經商的大兒子，昨日下午趁著小兒子不注意時偷溜出門，想要前往大兒子住處，最後因體力透支，竟跌坐在機車行外面的水溝蓋上，店家發現後也立即報警處理。

警方指出，警員獲報前往察看，無奈老婦人僅會使用客語，其他聯絡方式也無法清楚提供，員警只好和附近的民眾合力研究老婦人語意，並利用警用資訊系統的輔助，總算順利查出她身分與住處；員警見老婦人身體有點虛弱，決定先行帶回派出所休息，並提供水和食物補充體力。

警方等老婦人身體狀況穩定後，以警用巡邏車載送回家，警方表示，抵達老婦人住處時，卻發現一樓為夾娃娃店，正當員警不知所措時，兒子聽到樓下聲響下來察看，見到母親平安歸來，頻頻向警方道謝。

小兒子表示，因為母親節快到了，母親突然思念起在南非經商的大哥，於是趁他不注意時偷溜出門，發現後也立即外出尋找，還好有熱心的民眾及員警協助，才能讓母子兩在母親節前夕能夠平安團圓。

桃園一名失智的84歲謝姓老婦人，母親節前夕突然想起國外經商的大兒子，想獨自徒步出門前住尋找，結果迷路，體力不支跌坐在機車行門外水溝蓋上。記者陳右豪／翻攝
桃園一名失智的84歲謝姓老婦人，母親節前夕突然想起國外經商的大兒子，想獨自徒步出門前住尋找，結果迷路，體力不支跌坐在機車行門外水溝蓋上。記者陳右豪／翻攝
桃園一名失智的84歲謝姓老婦人，母親節前夕突然想起國外經商的大兒子，想獨自徒步出門前住尋找，結果迷路，體力不支跌坐在機車行門外水溝蓋上。記者陳右豪／翻攝
桃園一名失智的84歲謝姓老婦人，母親節前夕突然想起國外經商的大兒子，想獨自徒步出門前住尋找，結果迷路，體力不支跌坐在機車行門外水溝蓋上。記者陳右豪／翻攝

兒子 母親節 失智

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