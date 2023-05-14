影／恐怖！大貨車載物未綁緊牢固 鐵片晃飛宛如移動凶器

高雄市路竹區日前有大貨車行經和平路時，疑似未依規定將車上貨物綑綁牢固，該貨車駕駛車速一加快，車上整塊鐵片就隨風飛揚，甚至鐵片飛高高跨越到對向車道，嚇得對向來車趕緊閃躲到外車道，驚險過程全被後方車輛行車記錄器錄下並在臉書公評，引來網友熱議。

「太扯!後照鏡，居然視而不見。」、「這種就是出事後常說沒看到的駕駛」、「再快一點點，就中獎了。」貼文網友提到，對向來車機警反應，幸運沒有被無辜波及，而該網友就開在這台違規載物的貨車後方，但無論他怎麼狂叭示警，該貨車仍舊無視他繼續往前開。

不過，影片最前頭的路段，並非雙黃線，但一輛白色轎車逕自從貨車右側超車違規。「開頭的小白也很寶，再一段就不是雙黃線了，硬要從右邊超車」、「一段影片，2個大三寶。」短短僅35秒影片，不少網友都發現，竟出現兩起交通違規，難怪有網友批評台灣交通，「離良好的用路環境還很遠。」