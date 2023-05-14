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影／五股七旬老翁殺死愛喝酒的老友 警方火速緝凶

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區昨天發生凶殺案！在觀音山區經營五金配件工廠的73歲葉姓老翁，不堪分租廠房的56歲陳姓男子經常酒後鬧事，去年將他趕走因而結怨，陳男昨天又到工廠吵鬧，老翁激憤持刀刺向對方胸口將他殺死。

警方調查，2人為同業，也是相識多年老友，原本交情不錯。前年葉姓老翁在五股區凌雲路二段租賃鐵皮廠房，還將三分之一面積分租給陳男，2人在同廠房分區工作、居住。

但是老翁說陳男愛喝酒，常常酒後鬧事，去年終於不堪其擾，下逐客令將陳男趕出工廠，2人因而結怨，後來陳男仍偶而會為此登門吵架。

昨天下午5時45分，陳男沒有喝酒，獨自騎乘機車去找老翁，又為了被逐出工廠的舊事吵鬧，甚至大打出手，旁人勸都勸不停。葉姓老翁說，陳男嗆聲放狠話，揚言要讓他生意做不下去，老翁氣到隨手拿起桌上的水果尖刀刺進對方胸口。

陳男瞬間倒在血泊中，旁人立刻報案，蘆洲警分局成州派出所員警迅速趕抵逮捕老翁，並在現場查扣水果刀，救護車則將陳男送到淡水馬偕醫院急救，晚間6時52分宣告不治。葉姓老翁警詢後被依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

56歲陳姓男子被73歲葉姓老翁殺死，警方在現場尋獲刀身和刀柄分離的凶刀。記者林昭彰／翻攝
56歲陳姓男子被73歲葉姓老翁殺死，警方在現場尋獲刀身和刀柄分離的凶刀。記者林昭彰／翻攝
73歲葉姓老翁殺死老友，警詢後被依殺人罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／翻攝
73歲葉姓老翁殺死老友，警詢後被依殺人罪嫌移送地檢署。記者林昭彰／翻攝
56歲陳姓男子被73歲葉姓老翁殺死，警方在現場搜尋凶刀。記者林昭彰／翻攝
56歲陳姓男子被73歲葉姓老翁殺死，警方在現場搜尋凶刀。記者林昭彰／翻攝

馬偕醫院

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