網交女網友邀視訊裸聊 中年大叔險被騙8萬8千

黃姓中年男子透過交友軟體認識暱稱「蘇蘇」女子，雙方互加LINE，昨晚7點多對方要求與黃視訊裸聊，事後傳LINE給黃須購買8萬8千元遊戲點數，否則要將他不雅照外傳，黃半信半疑趕緊到台南市警二分局南門派出所諮詢，警員告訴黃這是詐騙手法，黃才保住辛苦血汗錢。

50歲單身黃男透過交友軟體認識暱稱「蘇蘇」女子，後續主動加入對方LINE，昨晚對方與黃男視訊裸聊，對方事後恫嚇黃須購買遊戲點數卡付款8萬8千元，才會將側錄裸聊影片刪除，如不配合付款，將傳送影片給黃的親朋好友。

黃因擔心不雅照外傳，又害怕遭詐騙集團持續威脅，遲遲不敢貿然購買遊戲點數付款，幾番思索下前往鄰近的南門派出所諮詢。

警員黃致翔、黃韋勳聽聞黃男敘述後，耐心解釋說明此為常見詐騙手法，詐騙集團常利用一般人喜歡正妹美女的心態，透過視訊裸聊，藉機擷取當事人不雅影片畫面，並抓住被害人擔心曝光的心理來詐騙。

警方說，被害人於視訊中所看到對方的畫面或照片，有可能是偽造出來的，當被害人處於急迫、擔心並害怕曝光丟臉的心理下，極易讓詐騙集團得逞。黃致翔另於網路即時搜尋數則案例，讓黃釋疑並緩和擔心受害複雜心情，打消欲購買點數念頭。