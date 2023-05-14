路樹自倒砸車 專家：應找肇因治本

高雄市新興區中山一路路樹前晚倒塌，當場擊中停路邊車格的特斯拉。記者石秀華／翻攝 高雄黃姓特斯拉車主，前晚將車停放路邊停車格逛夜市，車旁樹木疑受白蟻蛀蝕，倒塌砸中汽車，這已是高市3天來第2起路樹事故，共壓壞3輛車，養工處表示「以保險理賠」；森林城市協會指出，樹木無風自倒，應速揪出肇因對症下藥，才能杜絕事故一再發生。

高雄市六合夜市旁１輛特斯拉，本月12日晚間遭傾倒的路樹砸中，另10日上午馬姓男子駕車行經凱旋路，也遭人行道一棵斷裂的路樹砸中車頭，另輛陳姓車主停放路旁自小客也遭波及。

養工處表示，二棵傾倒樹木都枝葉翠綠，僅壓垮特斯拉的樹木根部，有白蟻啃食跡象，凱旋路那棵暫查無原因，倒樹事故發生後，已派員排除斷枝，並通知保險公司後續理賠，將加強相關路段樹木巡檢。

「樹倒應建立鑑定機制，查出事因進而修正。」森林城市協會理事長莊傑任說，過去樹木倒塌多半是強風豪雨所致，這幾年乾旱也無颱風，樹木卻無風自倒，可能是根部缺水萎蘼，或調查是否先前造路等工程，破壞根系或被真菌侵蝕爛根。

莊傑任表示，國外發生樹倒，會找樹醫師到場鑑定，如「驗屍官」查明事因，釐清肇責才能改善，反觀國內像「滅證」，清理斷枝就算了事，永遠無法治本，建議市府建立樹倒風險評估簡易量表，協同里政單位巡檢守護，較能防範樹木無端傾倒。