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政府包商疑捲款 上千派遣工欠薪

聯合報／ 記者尤聰光葉冠妤／連線報導

前立委賴坤成指出，有外包公司負責人捲款而逃。記者尤聰光／攝影
前立委賴坤成指出，有外包公司負責人捲款而逃。記者尤聰光／攝影
國內2家承包中央勞務外包公司的卓姓負責人，日前捲款失聯，前立委賴坤成驚爆，「捲款金額上億元，受害員工逾千人」，北中南東的行政院聯合服中心內，不少派遣工都受影響。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷證實，確實有勞務外包公司惡意倒閉，受影響的是經濟部所屬信保基金派駐花東員工，將協助相關業務推展。

勞動部表示，前天接獲消息，即向地方政府查證，同日也發函所涉採購機關，盡速查明勞務承攬廠商，派駐勞工的工資有無積欠或延遲給付，採購契約有無約定價金，或保證金代為扣抵工資約款、勞健保權益等，查明結果回復勞動部，將依法保障政府機關承攬廠商員工權益。

賴坤成表示，第一時間得知訊息後，即向勞動部及各機關反映，這不僅影響上千基層派遣人力員工權益，很多機關業務運作將受影響，發生這麼嚴重捲款而逃事件，凸顯政府勞務外包詬病。

賴說，這2間勞務外包人力派遣公司，專門承包中央單位各機關人力派遣，包括北中南東的行政院聯合服中心的人力派遣員工，近1個月都沒領到薪水，據了解，2公司同為卓姓負責人，早已捲款失聯，受害員工逾千人，捲款金額上億元。

賴坤成認為，中央長期一直將基層人力需求，以勞務外包處理，表面可節省人力管理費用，但政府仍需支付承包公司費用，還多花行政費用。

賴坤成建議政府機關未來直接招聘人員，勿再外包，並保障這次受害員工權益。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷表示，經濟部所屬信保基金，透過2家人力派遣公司，派駐花東員工共7人，員工平時配合東辦，輔導花蓮及台東中小企業公司與銀行申貸，目前只剩2人，將協助相關輔導業務順利推展。

賴坤成 行政院 勞動部

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