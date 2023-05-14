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撞死台南3歲女童 肇事孕婦靈堂下跪

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

開車行經斑馬線肇事撞死3歲女童的杜女今天到小孩靈堂上香，下跪道歉。圖／讀者提供
開車行經斑馬線肇事撞死3歲女童的杜女今天到小孩靈堂上香，下跪道歉。圖／讀者提供

台南3歲余姓女童過行穿線時遭杜姓孕婦駕車撞死，余母也重傷，杜女昨在事隔五天後，昨現身女童靈堂下跪獻花，余父見狀阻止杜女下跪，怕影響肚子裡的新生命，並哽咽說「不可能一次就化解對你心中的恨意」。

余父說，不希望杜女下跪，他要杜女能對自己做的事負責，但也要尊重自己肚子裡的生命。他也向杜女說，你可以常常來或每天來陪陪妹妹，跟妹妹致歉，不用擔心，親友不會有過激言語或動作。

余父表示，他才失去一個女兒，也知道喪女之痛，不想將此傷痛加諸於其他人，更不希望犧牲無辜的生命，即便犧牲任何人，女兒再也回不來了。

案發後，女童母親重傷住院，余父見妻子狀況穩定，前天才向妻子說「妹妹走了」。余父說，「我太太真的很勇敢，比我這個當爸爸的還勇敢」，妹妹是她連續痛了三天晚上才生下來的，她比誰都愛妹妹。

連日來，親友及民眾到女童靈堂上香致意，包括案發救助女童的消防隊員都說對不起，沒能將她救回來。余父要消防員不要自責，這是命中注定。

台南 行人地獄 路口不停讓行人 車禍

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