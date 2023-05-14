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機車騎進騎樓 3天5罰單 反控遭駁回

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

很多機車騎士習慣在騎樓騎車，警方提醒要用牽的才不會被開單。記者游明煌／攝影
很多機車騎士習慣在騎樓騎車，警方提醒要用牽的才不會被開單。記者游明煌／攝影
基隆76處騎樓今年3月起開放可依規定合法停車，但呂姓女騎士去年4月把機車騎到騎樓內，民眾以監視器影像檢舉，警方認定有「行駛人行道」的違規行為，3天開5張各600元罰單，呂女控違反監視器用途，拍車號違反個資法、侵害人權。法官認為，監視器檢舉符合程序，騎樓屬公共空間沒有個資問題，駁回她提的行政訴訟。

基隆逐步開放騎樓停車，民眾質疑騎樓騎車被認定違規，怎敢再停？交通隊副隊長吳誌權表示，人行道的定義包括供行人通行的騎樓，騎士即便到合法可停放機車的騎樓，也應該「牽車」到騎樓，避免騎上騎樓受罰。

判決指出，呂女去年4月22日下午3時21分、25日下午2時46分、25日下午3時53分、26日下午3時18分、26日下午5時40分，騎機車在某路段騎樓內，因有「行駛人行道」違規行為，經民眾向基隆市警察局第一分局檢舉，警方開出5張罰單，監理單位各裁處600元及記違規點數1點，呂女不服提起行政訴訟。

呂女主張，以私人監視器檢舉他人交通違規，違反監視器用途，監視器應用於嚇阻犯罪、防治公共安全或協助警方偵辦刑事案件，不得取締交通違規，否則有違比例原則；且監視器畫面受個人資料保護法保護，舉發侵害人權並有瑕疵，聲明原處分撤銷。

台北市區監理所說，此件違規地點是道路交通管理處罰條例規範的「騎樓」，依舉發採證影像擷圖所示，呂女明顯違規沒有疑義。

法官指出，人行道的定義，為專供行人通行之騎樓、走廊，及畫設供行人行走之地面道路，與人行天橋及人行地下道，舉發機關依檢舉人以科學儀器即監視器取得的錄影畫面擷圖，製單舉發，符合程序與規定。

人行道 監視器 交通違規 機車族

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