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推警逃跑100公尺 警飛撲壓制一查 原是失聯移工
28歲越南籍失聯移工竇男，今天晚上被巡邏警攔下盤查，他一時心虛推開警方快跑離開，卻反被警方撲倒壓制在地，這一查赫見他是去年通報失聯移工，當場上銬帶回偵辦。警詢後依違反入出國及移民法，解送新北專勤隊收容等待遣返。
據了解，越南籍竇姓男子（28歲）2021年3月持工作簽證來台，不料去年10月卻失去聯繫，雇主立即通過勞動部通報平臺進行通報，旋即由移民署及警察介入協查。竇男失聯期間，則在四處工地打零工維生。
今天晚上6時許竇男外出購物，蘆洲警分局德音所長俞明廷、警員林定寬巡經新北市五股區登林路96號旁，見竇男神色詭異又刻意閃避趨前將他攔下盤查。怎料，竇男卻趁隙一把推開員警轉身快步逃去，兩警尾後追了100公尺一個飛撲壓制竇男，這一查赫見他是去年通報失聯移工，當場上銬帶回偵辦，警詢後依違反入出國及移民法，解送新北專勤隊收容等待遣返。
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