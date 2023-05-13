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誆借500元開鎖拉麵店借他 詐男卻一去不回店家報警
昨天下午一名男子走進新北市林口區一家拉麵店，向27歲劉姓女店員借500元開鎖，謊稱等下就會返還，還留下自己姓氏及聯絡電話，劉女不疑有他當場從收銀機拿出500元借他，不料男子就沒再回來，劉女撥電話對方關機，氣的向轄區警報案。目前警方已調閱監視器畫面鎖定犯嫌身分，正循線追緝到案說明。
據了解昨天下午2時許，一名男子走進新北市林口區文化二路一段230巷一家拉麵店，他劈頭就向櫃台27歲劉姓女店員表示，他是附近工作的員工，因沒帶鑰匙被反鎖在店外，想跟她借500元找鎖匠前來開鎖。
為了取信劉女，男子煞有其事地留下姓氏及聯絡電話，劉女見狀好心從收銀機拿出500元借他，男子拿到錢便快速離去。未料當天晚上男子都沒拿錢歸還，劉女依男子所留下電話撥打數通，對方不是關機不然就是不接，這讓劉女懷疑自己是不是被騙，立即向警方報案。
對此林口警方表示，目前已調閱周邊監視器畫面，鎖定犯嫌身分正全力追緝他到案說明。呼籲民眾如遇陌生人搭訕借錢，務必小心查證提防詐騙，發現可疑者請立即通報警方，慎防有心人士趁機行騙。
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