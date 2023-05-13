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違停拒酒測警執法程序疑義 他貼文被諷：自以為很懂

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃男把車紅線違停在新北市新莊區天祥街上，警方發現開單告發，並欲使用簡易型酒精檢知器對黃酒側被拒，黃要求開立「異議紀錄表」雙方爭執12分鐘後酒測，黃男沒有喝酒，對警執法程序有疑義，臉書貼文討公道卻遭網友洗臉「自以為很懂」。新莊警方表示，取締、酒測過程符合規定，未開立「異議紀錄表」會加強教育。

據了解，黃姓男子這個月10日晚上10時55分左右，他將車紅線違停在新北市新莊區天祥街一連鎖超商店外。轄區丹鳳所耿姓警員發現趨前開單舉發，盤查過程黃男回話疑有酒味，警欲使用簡易型酒精檢知器對黃酒側，不料卻遭黃男拒絕，並要求開立「異議紀錄表」才願意酒測。雙方因此在馬路上爭執誰也不讓，12分鐘後酒測黃男不甘願地配合酒測，黃男沒有喝酒警放行。

事後黃男覺得委屈又質疑警方執法程序有瑕疵，透過臉書社群《愛新莊我是新莊人》寫下608個字「查驗身分攔查我都非常配合……警察……吹一下（指揮棒的酒測機）……」「要求警方開立『臨檢異議單（異議紀錄表）』，但警方告知是違規攔查，不適用警執法……」「已向新北市政府警察局督察組立案處理」陳述事發過程討公道。

有網友看見黃男貼文替他抱屈「我覺得酒測拒測你是站得住腳的」「法律只懂得保障懂法律的人，現在異議單都沒帶嗎？」但大部分網友卻力挺警方執法「不違規，就沒有警察盤查。」「亂找法條胡言亂語大小聲，夠了吧」「這確實不是臨檢啊！你違規在先，警察是以道交條例盤查你的身分」「討拍前可以先搞懂法律嗎？不要懂一點點，就以為自己六法全書全部精通」。

對此新莊警方說明，針對有民眾對於員警告發違規及實施酒測之程序表示疑義，員警取締違規停車及實施酒測，均符合相關作業規定，惟執行過程中民眾若有疑異，仍應開立異議紀錄表交付之，以符合民眾期待，分局會加強教育。另外，檢視當事人權益並無影響，但為完備程序，已補製異議紀錄表，連繫當事人前來領取並向其說明釋疑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男將車紅線違停、拒酒測，向警方要求開立異議紀錄表不成，再對警執法程序有疑義，臉書貼文討公道。記者曾伯愷／翻攝
黃男將車紅線違停、拒酒測，向警方要求開立異議紀錄表不成，再對警執法程序有疑義，臉書貼文討公道。記者曾伯愷／翻攝
黃男對警執法程序有疑義，臉書貼文反遭網友砲轟。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
黃男對警執法程序有疑義，臉書貼文反遭網友砲轟。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
黃男對警執法程序有疑義，臉書貼文反遭網友砲轟。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
黃男對警執法程序有疑義，臉書貼文反遭網友砲轟。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
黃男對警執法程序有疑義，臉書貼文討公道。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
黃男對警執法程序有疑義，臉書貼文討公道。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
黃男對警執法程序有疑義，臉書貼文反遭網友砲轟。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
黃男對警執法程序有疑義，臉書貼文反遭網友砲轟。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
黃男將車紅線違停、拒酒測，向警方要求開立異議紀錄表不成，再對警執法程序有疑義，臉書貼文討公道。記者曾伯愷／翻攝
黃男將車紅線違停、拒酒測，向警方要求開立異議紀錄表不成，再對警執法程序有疑義，臉書貼文討公道。記者曾伯愷／翻攝

酒測 警察

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