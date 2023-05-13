詐團主嫌拒捕跳樓受傷 欲搶路過汽機車仍被逮

有民眾被詐騙集團成員囚禁及毆打，逃出後向南投仁愛分局報警，警方昨天前往台中市逮捕主嫌林男，但林男從旅館3樓跳下受傷，還想要搶路過的汽機車，仍遭員警逮捕到案。

南投縣警察局仁愛分局今天指出，林男在逃逸時受傷，送醫治療後已無生命危險，警方正在追查林男所涉案件。

警方指出，5月11日有民眾向仁愛分局報案指被詐騙集團成員囚禁毆打，循線查出詐團主嫌林男藏匿在台中市南區一間旅館，員警向台灣南投地方檢察署檢察官申請拘票後逮人。

林男發現警方到場，從旅館3樓一躍而下逃避追緝，林男腳部雖受傷，仍嘗試搶奪路過的機車及汽車，與到場員警發生拉扯，隨後台中市員警到場，合力逮捕林男。

警方指出，林男送醫治療後已無生命危險，已派員在醫院加強戒護，另釐清林男所涉案情細節。