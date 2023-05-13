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車頭不正常震動下車察看 下一秒車頭竄火燒成廢鐵

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

39歲高姓男子今天下午開著卡車載著同事，沿著新北市八里區61快速道路南下直行，行經13.1公里處車頭有不正常震動，他趕緊將車臨停路肩下車察看，沒想到車頭竄出火舌，旋即燒成廢鐵。駕駛沒有酒駕，起火源待查。

據了解，39歲高姓男子，今天下午4時29分左右，他開著一輛卡車載著同事，沿著新北市八里區台61快速道路往南準備返回公司，途中他行經13.1公里處，高男覺得車頭有不正常震動，高男趕緊將車停在路肩兩人下車察看，沒想到車頭就竄出火舌，沒多久整輛車陷入一片火海。

警消獲報派員趕抵布水線將火撲滅，但卡車車頭已燒成一團廢鐵。所幸駕駛高男及乘客沒有受傷，起火當下未波及及他路過人車，駕駛沒有酒駕，起火原因及責任歸屬有待調查後釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊提醒，平時做好車輛保養可預防車輛出狀況，行駛中若察覺有異味、異聲或有冒煙等異狀，應將車輛移至路肩上待援，並趕快下車，起火時可在確保自身的安全下使用自備滅火器先行嘗試滅火。

新北市八里區台61快速道路南下13.1公里火燒車，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區台61快速道路南下13.1公里火燒車，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區台61快速道路南下13.1公里火燒車，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區台61快速道路南下13.1公里火燒車，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區台61快速道路南下13.1公里火燒車，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區台61快速道路南下13.1公里火燒車，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

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