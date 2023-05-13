車頭不正常震動下車察看 下一秒車頭竄火燒成廢鐵

39歲高姓男子今天下午開著卡車載著同事，沿著新北市八里區61快速道路南下直行，行經13.1公里處車頭有不正常震動，他趕緊將車臨停路肩下車察看，沒想到車頭竄出火舌，旋即燒成廢鐵。駕駛沒有酒駕，起火源待查。

據了解，39歲高姓男子，今天下午4時29分左右，他開著一輛卡車載著同事，沿著新北市八里區台61快速道路往南準備返回公司，途中他行經13.1公里處，高男覺得車頭有不正常震動，高男趕緊將車停在路肩兩人下車察看，沒想到車頭就竄出火舌，沒多久整輛車陷入一片火海。

警消獲報派員趕抵布水線將火撲滅，但卡車車頭已燒成一團廢鐵。所幸駕駛高男及乘客沒有受傷，起火當下未波及及他路過人車，駕駛沒有酒駕，起火原因及責任歸屬有待調查後釐清。