新北四歲男童玩耍不慎三樓墜落 遮雨棚緩衝救童一命
新北市泰山區一名四歲男童，今天下午在家中三樓玩耍，卻不慎從陽台失足墜落一樓遮雨棚落地，警消獲報派員趕抵，經檢視男童身體多處擦挫傷、後腦杓血腫意識清醒，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險留院觀察治療。警方勘驗現場初步排除有他殺嫌疑朝意外偵辦。
據了解4歲葉姓男童，今天下午約莫下午2時12分左右，在新北市泰山區明志路三段住處三樓內玩耍，趁爸爸沒有注意跑到陽台旋即墜落，葉童先墜至一樓遮雨棚緩衝後再掉落地上。葉父驚見趕緊衝下樓去抱起兒子，通報救護人員到場協助。
警消獲報趕抵，檢視葉姓男童身體多處擦挫傷、後腦杓血腫意識清醒，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險留院觀察治療。警方勘驗現場初步排除有他殺嫌疑朝意外偵辦。
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