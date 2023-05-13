快訊

多國學校讓母親節「轉型」 有人說體貼、有人嗆離譜

女神修修臉？王祖賢教佛門禮儀 網一看嘆「完了」嫌醫美過頭

台北市信義區「天坑」 蔣萬安：對北市工地全面清查

新北四歲男童玩耍不慎三樓墜落 遮雨棚緩衝救童一命

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區一名四歲男童，今天下午在家中三樓玩耍，卻不慎從陽台失足墜落一樓遮雨棚落地，警消獲報派員趕抵，經檢視男童身體多處擦挫傷、後腦杓血腫意識清醒，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險留院觀察治療。警方勘驗現場初步排除有他殺嫌疑朝意外偵辦。

據了解4歲葉姓男童，今天下午約莫下午2時12分左右，在新北市泰山區明志路三段住處三樓內玩耍，趁爸爸沒有注意跑到陽台旋即墜落，葉童先墜至一樓遮雨棚緩衝後再掉落地上。葉父驚見趕緊衝下樓去抱起兒子，通報救護人員到場協助。

警消獲報趕抵，檢視葉姓男童身體多處擦挫傷、後腦杓血腫意識清醒，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險留院觀察治療。警方勘驗現場初步排除有他殺嫌疑朝意外偵辦。

新北市泰山區一名四歲男童不慎從住家三樓墜落，所幸遮雨棚緩衝趴送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區一名四歲男童不慎從住家三樓墜落，所幸遮雨棚緩衝趴送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區一名四歲男童不慎從住家三樓墜落，所幸遮雨棚緩衝趴送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區一名四歲男童不慎從住家三樓墜落，所幸遮雨棚緩衝趴送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

PLG／戴維斯違反家暴令遭逮 國王球團：無暴力相向

棋牌社籌碼兌現金涉賭博 新北警逮24人送辦、報巿府撤照

新北63處取消機車兩段式左轉 視路口條件檢討

棋牌社涉提供籌碼兌現金賭博 新北警逮24人移送

相關新聞

影／南港建案整捆建材從天降、工人墜亡 北市府：已要求停工

台中日前發生建案吊臂砸中台中捷運車廂釀1死10傷，建案高空作業引發各界關注。有民眾在臉書發文一段行車紀錄器影片，目擊北市...

高雄3天2起樹木無風自倒壓壞3車 特斯拉車主最衰

高雄黃姓特斯拉車主昨晚將車子停放路邊停車格逛夜市，不料樹木突然倒塌不偏不倚砸中，初步研判是白蟻惹禍，這是高市3天來第2起...

影／撞死3歲女童肇事孕婦靈堂下跪 父哭：不可能1次就化解恨意

台南3歲余姓女童過斑馬路時遭杜姓女孕婦所駕轎車撞死，女童母親重傷住院，案發後第6天，杜女現身女童獻花致意，杜女頭戴黑帽

父親才告知愛女噩耗 重傷母親馬上感應女兒回來

台南3歲余姓女童過斑馬路時遭轎車撞死，女童母親重傷住院，余父隱瞞多日後昨告知妻子噩耗，妻子似乎心中早有感應，不斷哭泣但沒...

影／女街友搶80歲阿伯 遭人阻止騎自行逃 僅得手160元

新北市李姓女子今天當街搶80歲藍姓男子皮夾內現金，熱心店員見狀出面阻擋，李女僅得手160元，騎自行車逃跑，不到一小時就落...

2男外出買宵夜遭9惡煞圍攻喋血 北市內湖警循線追緝中

陳姓男子與董姓男子昨深夜外出買宵夜，返家途經台北市內湖區康寧路巷弄，遭9名男子包圍，分持尖刀、辣椒水攻擊2人後逃逸，所幸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦