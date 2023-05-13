詐騙首腦毆打囚禁成員 跳樓逃亡仍被南投警方制伏
林姓男子為首的詐騙集團，在南投縣仁愛鄉廬山地區為基地詐騙，疑似因為分贓問題，林男囚禁毆打一名成員，對方趁隙逃出報警。仁愛警分局昨天到台中市拘提林男，他跳樓並企圖搶車逃逸，仍被警方制伏，因為跳樓時腳受傷，警方已戒護就醫並釐清案情。
仁愛警分局表示，11日晚間一詐騙集團成員向警方報案，指集團首腦林姓男子等人在仁愛鄉租民宿作為基地詐騙，林懷疑他黑吃黑，竟對他毆打囚禁，他趁機逃出報警。
警方根據線索，掌握林姓男子躲到台中市南區，向南投地檢署申請拘票，昨天下午前往台中市拘捕。林姓男子發現警方，從藏匿的商務旅館3樓跳樓，接著又企圖搶奪路過機車逃亡。
警方立刻衝上抓人，林男又企圖搶路過計程車逃逸，都被警方攔下，隨後台中市三分局警力趕到，合力將林男逮捕。
因為林姓主嫌跳樓時腳受傷，被捕後警方送醫治療派員戒護，嫌犯所犯詐騙及毆打拘禁等犯罪事實，警方正進一步調查釐清。
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