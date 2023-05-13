獨／丹大林道崩塌區又有車翻覆 倒楣水鹿疑被撞死

南投縣信義鄉丹大林道路坍方落石不斷，卻阻擋不了民眾探險。指標5.5公里處一輛吉普車翻覆壓成廢鐵，前兩天又有休旅車在同一一點翻覆車輛受損，但更倒楣的是山坡下一頭水鹿疑被翻覆車輛撞死。丹大林道路況相當差，南投林管處提醒遊客，為了安全還是不要硬闖。

丹大林道4月1日台電結束輸電線路維護工程後，遊客便蜂擁入山，雖然要涉濁水溪河床，沿途又是坍方、落石，甚至路基流失，遊客仍駕駛吉普車、休旅車和越野機車入山探險。

月初丹大林道5.5公里路段大坍方，數十輛汽車受困在丹大林道內，又有登山隊70多人因大雨坍塌受困，南投縣消防局利用相皮挺、水上救生器材前往救援，將登山隊員引導到下游，手牽手度過濁水溪才脫困。

前幾天，又有休旅車隊到丹大林道探險，經過5.5公里坍方路段，因為土石鬆軟，其中一輛休旅車翻覆滑落坡底，車內人員雖然平安無事，但休旅車滾落邊坡時，一頭水鹿疑似走避不及被撞死。受困的車輛則由車隊其他人員利用繩索等器材拖上路旁。

南投林管處表示，水鹿是保育類野生動物，若是非法獵捕，依也野生動物保育法第41條規定，可處6月以上5年以下有期徒刑，並科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。不過，山區翻車撞死水鹿的機率極低，從照片無法證明水鹿是如何死亡，仍須進一步調查。