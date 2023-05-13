影／女街友搶80歲阿伯 遭人阻止騎自行逃 僅得手160元
新北市李姓女子今天當街搶80歲藍姓男子皮夾內現金，熱心店員見狀出面阻擋，李女僅得手160元，騎自行車逃跑，不到一小時就落網，警詢後今依搶奪罪嫌依送新北地檢署偵辦。
新北市板橋區文化路2段今天上午9時20分發生一起街頭搶奪案，街友李姓女子（47歲）見80歲藍姓男子坐在超商前填寫資料，因從口袋掏東西時，掉出不少零錢，李女見狀假好心幫忙撿拾。
李女卻趁機靠近搜刮藍男身上皮夾內現金約一萬多元，兩人發生拉扯，超商店員見狀出面阻止，李女將原本搶得的整疊現金丟在桌上，連忙騎自行車逃離現場。
藍男事後清點發覺現金短少160元，怒報警。警方獲報，調閱案發地點周邊監視器畫面，在上午10時15分，案發不到一小時，在板橋區溪頭公園內獲李女，查扣剩餘現金65元，原來她得手到去另一間超商，買了一包香菸。警詢後今依搶奪罪嫌依送新北地檢署偵辦。
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