靖娟兒童安全調查基隆末段班 謝國樑將邀來看改革現況

靖娟基金會今發布「2023年兒童安全指標調查」結果，在兒童的感受分數以「交通安全」為最低分，若以縣市來看，又以基隆市、雲林縣及澎湖縣為末段班。基隆市政府對調查表示尊重，未來市長謝國樑會親自邀請基金會人員到基隆了解目前的改革現況。

台灣交通事故連年攀升，台南3歲余姓女童與媽媽8日走斑馬線過馬路時，不幸發生車禍死亡。靖娟基金會今適逢30周年舉辦「30接力 併娟同行」特展，並發布「2023年兒童安全指標調查」，結果顯示兒童感受以「交通安全」最低分。

靖娟調查對象為全國22縣市國小學童與家長，皆回收逾1100份問卷，相較於17年前首次調查結果，整體指標分數呈現上升的趨勢，但在兒童的感受分數以「交通安全」為最低分，僅79.64分，若以縣市來看，又以基隆市、雲林縣及澎湖縣為末段班。