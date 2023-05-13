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靖娟兒童安全調查基隆末段班 謝國樑將邀來看改革現況

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

靖娟基金會今發布「2023年兒童安全指標調查」結果，在兒童的感受分數以「交通安全」為最低分，若以縣市來看，又以基隆市、雲林縣及澎湖縣為末段班。基隆市政府對調查表示尊重，未來市長謝國樑會親自邀請基金會人員到基隆了解目前的改革現況。

台灣交通事故連年攀升，台南3歲余姓女童與媽媽8日走斑馬線過馬路時，不幸發生車禍死亡。靖娟基金會今適逢30周年舉辦「30接力 併娟同行」特展，並發布「2023年兒童安全指標調查」，結果顯示兒童感受以「交通安全」最低分。

靖娟調查對象為全國22縣市國小學童與家長，皆回收逾1100份問卷，相較於17年前首次調查結果，整體指標分數呈現上升的趨勢，但在兒童的感受分數以「交通安全」為最低分，僅79.64分，若以縣市來看，又以基隆市、雲林縣及澎湖縣為末段班。

基隆市政府發言人余治明今天回應表示，基隆在這幾個月強調行人友善及大力的取締不禮讓行人的汽機車；對於靖娟基金會的的調查報告，表示尊重。未來謝國樑市長會親自邀請該基金會的工作人員，來到基隆了解一下，基隆目前的改革現況。

靖娟兒童安全調查基隆末段班，基隆市長謝國樑將邀基金會人員來看改革現況。記者游明煌／攝影
靖娟兒童安全調查基隆末段班，基隆市長謝國樑將邀基金會人員來看改革現況。記者游明煌／攝影

基隆 澎湖縣

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