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影／桃園機車行經路口急煞甩尾 仍被聯結車輾過

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

有網友於臉書社團發布行車記錄器所拍下的驚悚影像，畫面中一輛聯結車正要右轉，但直行的機車騎士因煞車不及，呈甩尾姿勢撞上聯結車，但聯結車還在行駛，差點就要把騎士輾過，好險騎士連滾帶爬的逃離現場。

許多網友留言回應，「機車應該要減速」、「下次不知道又要害哪個大車司機」、「電影看太多」、「用生命捍衛路權」，也有網友提醒防禦性駕駛的觀念非常重要，過路口應該要減速的行車觀念。

據桃園警方了解，此案發生於5月11日上午8時，地點位於楊梅區幼獅路二段與幼一路口，一名栢姓男子（42歲）駕駛聯結車沿幼獅路二段右轉幼一路對向產業道路時，與范姓女子（37歲）駕駛普通重型機車直行往高榮方向發生碰撞。

警方指出，本起事故造成范女身體多處擦挫傷，雙方駕駛經檢測酒測值均為0，事故發生詳細原因尚待警方調查釐清中。

桃園楊梅區一輛聯結車正要右轉，但直行的機車騎士因煞車不及，呈甩尾姿勢撞上聯結車，造成騎士全身挫傷。記者陳右豪／翻攝
桃園楊梅區一輛聯結車正要右轉，但直行的機車騎士因煞車不及，呈甩尾姿勢撞上聯結車，造成騎士全身挫傷。記者陳右豪／翻攝

路權

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