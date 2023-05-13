影／私車自設蜂鳴器警示燈竟暢行無阻 桃園警：依法開罰

私人車輛裝上蜂鳴器，自設警示燈，竟然可以暢行無阻，桃園平鎮區金陵路台66線往大溪方向，今有一台高級休旅車遇到塞車時，竟然打開自行裝設的蜂鳴器及警示燈，要求前面的車輛迴避，讓自己方便通過，車上還放出疑似電子舞曲的聲響，暢行無阻。

因被其他車覺得有異的駕駛拍攝，並向警方提供影片，警方指出，經檢視本案採證影片，該車擅自裝設警示燈及蜂鳴器，將依違反道路交通管理處罰條例第16條第1項2款規定，處汽車所有人新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

警方表示，另有違規跨越禁止變換車道線的情形，將依同條例第33條第1項第4款，處汽車駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰，將於受理檢舉後依法舉發。