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別再吵了！苗栗市區改裝車噪音擾民 警方1晚取締8件違規

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市區近來不時有改裝車輛在深夜發出噪音，引發民眾抱怨，多次在社群平台貼文反映，苗栗警分局昨晚為此加強規畫稽查勤務，回應民眾訴求，共舉發無照、未裝後視鏡及相關交通違規8件，未來將持續不定期針對民眾反映的時段、路段規畫相關取締攔查勤務。

苗栗警分局指出，民眾在地方社群平台貼文反映改裝車輛的噪音問題，警方得知立即於昨晚8點至12點在苗栗市英才路、自治路及國華路口等改裝排氣管車輛常出入之路段規畫稽查勤務，回應民眾訴求。

警方強調，經運用組合警力強化攔查取締，今年1月迄今共通報58件非法改裝排氣管製造噪音的機車；昨晚執勤員警強化攔查及執法，也舉發無照、未裝後視鏡違規及相關交通違規8件，責令檢驗及改正；未來將持續不定期針對民眾反映的時段、路段規畫相關取締攔查勤務。

苗栗警分局呼籲，警方將持續配合監理及環保機關聯合執行取締噪音、改裝車輛勤務，請民眾遵守交通法規，切勿擅自改裝車輛製造噪音或在道路危險駕駛、競速或無照駕駛，以維護社區安寧及生活品質，確保自身及其他用路人安全。

苗栗市區不時有改裝車輛在深夜發出噪音擾民，苗栗警分局昨晚加強實施取締勤務，在數處路口攔查。圖／苗栗警分局提供
苗栗市區不時有改裝車輛在深夜發出噪音擾民，苗栗警分局昨晚加強實施取締勤務，在數處路口攔查。圖／苗栗警分局提供
苗栗市區不時有改裝車輛在深夜發出噪音擾民，苗栗警分局昨晚加強實施取締勤務，在數處路口攔查。圖／苗栗警分局提供
苗栗市區不時有改裝車輛在深夜發出噪音擾民，苗栗警分局昨晚加強實施取締勤務，在數處路口攔查。圖／苗栗警分局提供
苗栗市區不時有改裝車輛在深夜發出噪音擾民，苗栗警分局昨晚加強實施取締勤務，在數處路口攔查。圖／苗栗警分局提供
苗栗市區不時有改裝車輛在深夜發出噪音擾民，苗栗警分局昨晚加強實施取締勤務，在數處路口攔查。圖／苗栗警分局提供
苗栗市區不時有改裝車輛在深夜發出噪音擾民，苗栗警分局昨晚加強實施取締勤務，在數處路口攔查。圖／苗栗警分局提供
苗栗市區不時有改裝車輛在深夜發出噪音擾民，苗栗警分局昨晚加強實施取締勤務，在數處路口攔查。圖／苗栗警分局提供

噪音 社群 交通違規

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