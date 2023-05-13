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2男外出買宵夜遭9惡煞圍攻喋血 北市內湖警循線追緝中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子與董姓男子昨深夜外出買宵夜，返家途經台北市內湖區康寧路巷弄，遭9名男子包圍，分持尖刀、辣椒水攻擊2人後逃逸，所幸送醫後無大礙，警方目前循線追人中。

警方調查，32歲陳、董2人昨晚11時許從住處外出買宵夜，返家時在巷弄內遭遇9名不詳人士，先持尖刀刺傷陳男背部，再對董男噴灑辣椒水，兩人無力反抗，9人四散逃逸，救護人員獲報將2人送往三軍總醫院治療後無大礙。

據悉，陳、董2人平時以打零工、跑外送為業；相關監視器畫面顯示，9人犯案前在案發地聚集，貌似是針對性地在堵陳、董2人，但2人堅稱生活單純、未與人結怨、不認識犯嫌，警方仍不排除全案是因糾紛引起。

警方表示，全案目前已鎖定對象及行蹤，專案小組積極逮人中，確切案情仍待調查釐清。

9名男子在巷口聚集，持刀刺傷陳男，對董男噴辣椒水後逃逸。記者李隆揆／翻攝
9名男子在巷口聚集，持刀刺傷陳男，對董男噴辣椒水後逃逸。記者李隆揆／翻攝

辣椒水 監視器 內湖

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