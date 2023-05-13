2男深夜街頭遭9人埋伏圍毆 北市警掌握犯嫌身分

陳姓男子與董姓友人昨天深夜在台北市康寧路3段附近遭9人圍毆，陳男背部遭利刃刺傷，董男被噴辣椒水。警方不排除9人預謀犯案，已掌握涉案犯嫌身分將追查到案。

台北市警察局內湖分局今天表示，昨天深夜11時許獲報，指康寧路3段附近有民眾受傷。獲報後，派員到場發現，2名男子受傷，其中1人背部有3至4公分穿刺傷、1人遭噴辣椒水，2人送醫救治後無礙。

警方查出，陳男與董男昨天深夜外出買東西，2人走回陳男住家途中，在巷口遇到一群男子圍住，對方隨後持物品攻擊陳男等2人，過程約1分鐘後逃離現場。

調閱監視器畫面，警方發現，陳男等2人遭9人攻擊前，嫌犯早在案發巷口等候許久。陳男等2人遇襲，陳男背部被利刃刺傷，董男遭噴辣椒水，對方圍毆陳男等2人後，騎機車逃逸。

警方指出，陳男等2人供稱不認識對方，並否認有糾紛，但從監視器畫面等資料研判，犯嫌應是預謀犯案，已掌握涉案犯嫌相關資料，將通知9人到案說明。