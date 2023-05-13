快訊

他揭iPhone 14 Pro Max用7個月後電池健康度 釣出「搶首發」果粉曝集體慘況

NBA／終結勇士西區季後賽神話 詹皇贏第41個系列賽獨居第一

月台外斷電箱可剎車？中捷：啟動斷電得花相當時間

2男深夜街頭遭9人埋伏圍毆 北市警掌握犯嫌身分

中央社／ 台北13日電

陳姓男子與董姓友人昨天深夜在台北市康寧路3段附近遭9人圍毆，陳男背部遭利刃刺傷，董男被噴辣椒水。警方不排除9人預謀犯案，已掌握涉案犯嫌身分將追查到案。

台北市警察局內湖分局今天表示，昨天深夜11時許獲報，指康寧路3段附近有民眾受傷。獲報後，派員到場發現，2名男子受傷，其中1人背部有3至4公分穿刺傷、1人遭噴辣椒水，2人送醫救治後無礙。

警方查出，陳男與董男昨天深夜外出買東西，2人走回陳男住家途中，在巷口遇到一群男子圍住，對方隨後持物品攻擊陳男等2人，過程約1分鐘後逃離現場。

調閱監視器畫面，警方發現，陳男等2人遭9人攻擊前，嫌犯早在案發巷口等候許久。陳男等2人遇襲，陳男背部被利刃刺傷，董男遭噴辣椒水，對方圍毆陳男等2人後，騎機車逃逸。

警方指出，陳男等2人供稱不認識對方，並否認有糾紛，但從監視器畫面等資料研判，犯嫌應是預謀犯案，已掌握涉案犯嫌相關資料，將通知9人到案說明。

辣椒水 監視器 北市

延伸閱讀

北市舒跑杯路跑14日登場 仁愛路等路段交管

機車免兩段式左轉 北市：已開放78處3車道路口

長照悲歌！北市八旬老母不堪折磨手弒腦麻子 以5萬元交保

母親節北市天文館推免費參觀 動物園邀7國小表演

相關新聞

影／撞死3歲女童肇事孕婦靈堂下跪 父哭：不可能1次就化解恨意

台南3歲余姓女童過斑馬路時遭杜姓女孕婦所駕轎車撞死，女童母親重傷住院，案發後第6天，杜女現身女童獻花致意，杜女頭戴黑帽

父親才告知愛女噩耗 重傷母親馬上感應女兒回來

台南3歲余姓女童過斑馬路時遭轎車撞死，女童母親重傷住院，余父隱瞞多日後昨告知妻子噩耗，妻子似乎心中早有感應，不斷哭泣但沒...

不只有假檢警還有假電影院 他買3萬遊戲點數警揭騙局

高雄林姓男子刷卡買電影票，不久接獲銀行人員聲稱，刷卡異常出問題，須按指示操作購買遊戲點數匯款解除，林信以為真，到超商買3...

影／烏來迷你谷民宿頂樓全面燃燒 消防員冒險破窗救2人

新北市烏來區一間民宿今天驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，據了解，消防人員從火場內救出一名婦人聚另一人自行逃...

母親節5縣市「行人罹難路口串聯快閃」 網紅號召黑衣撐傘持康乃馨

交通部針對「行人地獄」採最重罰，警政署5月也展開全國大執法，但日前台南市仍發生行人走斑馬線車禍1死1重傷悲劇，引起國人憤...

2男深夜街頭遭9人埋伏圍毆 北市警掌握犯嫌身分

陳姓男子與董姓友人昨天深夜在台北市康寧路3段附近遭9人圍毆，陳男背部遭利刃刺傷，董男被噴辣椒水。警方不排除9人預謀犯案，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦