台東民間救護車逆向闖紅燈 對向車嚇壞急煞化險

一輛民間救護車行駛台東海岸公路，卻在富岡社區紅綠燈處為闖紅燈逆向蛇行，對向來車受到驚嚇急煞。台東縣警察局表示，救護車執行緊急救護雖有優先路權，但仍要顧及安全。

從行車紀錄器看到，台東一名婦人昨天上午從富岡港開車走外環道往台東市區行駛，綠燈左轉進入省道台11 線（海岸公路）時，對向的救護車忽然快速衝過中線，逆向蛇行，她趕緊煞車，救護車接著闖紅燈繼續行駛。

婦人嚇得高喊「闖紅燈」、「怎麼會這樣開呢」、「我速度沒很快，還好煞車有煞死，不然就撞上了」。

婦女事後接受記者聯訪表示，當時開車到路口時，隱約有聽到救護車聲音，但不知道哪個方向，她特別放慢速度，看看兩邊都沒救護車，才放心過綠燈，沒想到一輛救護車逆向衝過來，就算官方的救護車遇到紅綠燈也會放慢，更不會大逆向蛇行。

台東縣警察局交通隊一組組長邱中正接受中央社記者訪問表示，救護車執行緊急任務時開啟警鳴器和警示燈，是可不受交通號誌、標線、號誌限制，但雖有優先路權，到路口還是要減速，顧及其他車輛和行人安全；非執勤時就不能開警示燈、警鳴，要遵守一般規定，違反規定同樣要受罰。

有關民間救護車是否執行緊急救護認定，台東縣衛生局長孫國平表示，安寧病人接回家是否算值勤，會請學者做個案判斷。但如果是將往生者送回家並非緊急，因此不算值勤，不得使用警鳴器和警示燈，同要遵守交通安全規定。

根據民間救護車機構管理辦法，執行的業務是轉診病人運送及非緊急醫療救護病人運送等，在台東多以安寧病人回家和轉診花蓮慈濟醫院、馬偕醫院為主。