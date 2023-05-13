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女大生車禍腦死 家屬尊重遺願捐贈器官遺愛人間

中央社／ 嘉義市13日電

陳姓女大生9日騎機車發生事故，頭部重創昏迷，11日被判定腦死，家屬尊重陳女最後遺願捐贈器官救人；嘉義長庚醫院今天表示，器捐手術已完成，捐贈腎臟等器官，遺愛人間。

檢警表示，22歲、住在嘉義市的陳姓女子，在高雄市就讀大學，陳女9日晚上騎機車行經高雄市楠梓區大學11街與大學16街口時，與黃姓男子駕駛的小貨車發生事故，頭部重創，送醫急救，10日晚上則轉院至嘉義長庚醫院治療。

嘉義長庚醫院指出，陳女轉至長庚醫院治療時，狀況就不是很樂觀，已陷入昏迷，因陳女欲進行器官捐贈，院方醫療團隊11日完成陳女最終腦死判定後，隨即進行器官捐贈手術，捐出肝臟、腎臟及眼角膜等器官，造福多人。

院方表示，陳女發生車禍後，在還有意識時告知家人，願意捐出可用的器官救人，家屬雖然百般不捨，但認為這是陳女最後發心的善願，還是尊重遺願，捐贈可用器官遺愛人間。

器官捐贈 嘉義 長庚

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