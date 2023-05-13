快訊

他揭iPhone 14 Pro Max用7個月後電池健康度 釣出「搶首發」果粉曝集體慘況

NBA／終結勇士西區季後賽神話 詹皇贏第41個系列賽獨居第一

月台外斷電箱可剎車？中捷：啟動斷電得花相當時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潛入大樓狂偷鞋！25歲賊邊偷邊逃 汽車旅館內栽了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子上月潛入台北市某住宅大樓內，竊走包裹、球鞋、皮鞋等物，幾日後又到台中市一處社區行竊，其中還趁夜潛入有人的民家偷竊財物；台北市警方循線追查，近日鎖定黃男行蹤，持票到新北市樹林區一家旅館內逮人，當場查獲黃男及部分贓物，詢後依法送辦，檢方聲押獲准。

警方調查，25歲黃男曾涉多起竊案，4月19日趁大樓管理員上廁所，潛入中山區林森北路上一棟住宅大樓，先偷走一樓樓管處內的包裹，再向上逐層搜刮民家外的NIKE球鞋、衣服、皮鞋，得手後若無其事離開，後來住戶向樓管領取包裹，管理員卻發現已簽收的包裹不翼而飛，報警處理，事件才曝光。

案發轄區中山分局警方介入偵辦，專案小組發現，黃男為規避查緝，特別戴手套作案，還曾偷竊民眾腳踏車、機車代步，行蹤飄忽不定，案發幾天後又跑到台中市某社區行竊，其中還趁夜扮演「蜘蛛盜」，攀爬外牆潛入民宅2樓，不顧有住戶在屋中睡覺，大膽偷走住戶皮包。

警方鎖定黃男行蹤後，5月3日原打算南下台中逮人，但及時發現，黃男不僅盜刷被害人信用卡購買名牌球鞋和服飾，還刷卡支付車資，再度北上，專案人員旋即依據線索轉往新北市樹林區一家汽車旅館內逮人。

警方表示，現場查獲黃男，起獲信用卡2張、多件名牌服飾、球鞋8雙、機車鑰匙2副、手機3支等贓物，初步統計至少13人被害，總財損逾10萬元，全案詢後依竊盜、詐欺、偽造文書等罪嫌將黃男送辦，新北地檢署複訊後聲押獲准。

據悉，黃男先前曾在中山區打工，專挑商業活動密集處犯案；由於黃男隨身帶著不少贓物，又拒不交代銷贓管道，僅透露「有人會來找我」，警方不排除黃男有共犯協助，將擴大追查有無其餘被害人及幕後共犯。

警方查扣黃男所竊部分贓物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣黃男所竊部分贓物。記者李隆揆／翻攝

台中市 偷竊

延伸閱讀

新壽起家厝開工動土 董座感性喊話：共度風雨

新壽「起家厝」南東大樓重建 打造松江南京新地標

大樓施工好臭他問「還要多久？」電梯變留言板 網笑：小學生吵架

「面試從進門前就開始」是真的！男剛踏進公司大樓秒被刷 全因做了1事

相關新聞

影／撞死3歲女童肇事孕婦靈堂下跪 父哭：不可能1次就化解恨意

台南3歲余姓女童過斑馬路時遭杜姓女孕婦所駕轎車撞死，女童母親重傷住院，案發後第6天，杜女現身女童獻花致意，杜女頭戴黑帽

父親才告知愛女噩耗 重傷母親馬上感應女兒回來

台南3歲余姓女童過斑馬路時遭轎車撞死，女童母親重傷住院，余父隱瞞多日後昨告知妻子噩耗，妻子似乎心中早有感應，不斷哭泣但沒...

不只有假檢警還有假電影院 他買3萬遊戲點數警揭騙局

高雄林姓男子刷卡買電影票，不久接獲銀行人員聲稱，刷卡異常出問題，須按指示操作購買遊戲點數匯款解除，林信以為真，到超商買3...

影／烏來迷你谷民宿頂樓全面燃燒 消防員冒險破窗救2人

新北市烏來區一間民宿今天驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，據了解，消防人員從火場內救出一名婦人聚另一人自行逃...

母親節5縣市「行人罹難路口串聯快閃」 網紅號召黑衣撐傘持康乃馨

交通部針對「行人地獄」採最重罰，警政署5月也展開全國大執法，但日前台南市仍發生行人走斑馬線車禍1死1重傷悲劇，引起國人憤...

2男深夜街頭遭9人埋伏圍毆 北市警掌握犯嫌身分

陳姓男子與董姓友人昨天深夜在台北市康寧路3段附近遭9人圍毆，陳男背部遭利刃刺傷，董男被噴辣椒水。警方不排除9人預謀犯案，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦