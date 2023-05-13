潛入大樓狂偷鞋！25歲賊邊偷邊逃 汽車旅館內栽了

黃姓男子上月潛入台北市某住宅大樓內，竊走包裹、球鞋、皮鞋等物，幾日後又到台中市一處社區行竊，其中還趁夜潛入有人的民家偷竊財物；台北市警方循線追查，近日鎖定黃男行蹤，持票到新北市樹林區一家旅館內逮人，當場查獲黃男及部分贓物，詢後依法送辦，檢方聲押獲准。

警方調查，25歲黃男曾涉多起竊案，4月19日趁大樓管理員上廁所，潛入中山區林森北路上一棟住宅大樓，先偷走一樓樓管處內的包裹，再向上逐層搜刮民家外的NIKE球鞋、衣服、皮鞋，得手後若無其事離開，後來住戶向樓管領取包裹，管理員卻發現已簽收的包裹不翼而飛，報警處理，事件才曝光。

案發轄區中山分局警方介入偵辦，專案小組發現，黃男為規避查緝，特別戴手套作案，還曾偷竊民眾腳踏車、機車代步，行蹤飄忽不定，案發幾天後又跑到台中市某社區行竊，其中還趁夜扮演「蜘蛛盜」，攀爬外牆潛入民宅2樓，不顧有住戶在屋中睡覺，大膽偷走住戶皮包。

警方鎖定黃男行蹤後，5月3日原打算南下台中逮人，但及時發現，黃男不僅盜刷被害人信用卡購買名牌球鞋和服飾，還刷卡支付車資，再度北上，專案人員旋即依據線索轉往新北市樹林區一家汽車旅館內逮人。

警方表示，現場查獲黃男，起獲信用卡2張、多件名牌服飾、球鞋8雙、機車鑰匙2副、手機3支等贓物，初步統計至少13人被害，總財損逾10萬元，全案詢後依竊盜、詐欺、偽造文書等罪嫌將黃男送辦，新北地檢署複訊後聲押獲准。