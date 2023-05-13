不只有假檢警還有假電影院 他買3萬遊戲點數警揭騙局

高雄林姓男子刷卡買電影票，不久接獲銀行人員聲稱，刷卡異常出問題，須按指示操作購買遊戲點數匯款解除，林信以為真，到超商買3萬元遊戲點數，店員發現有異報警，警方揭穿銀行不會要求客戶買點數，林才知不只有假檢警還有假電影院。

鳳山警分局埤頂派出所警員楊政偉、陳浩佶，前晚9時許，巡邏接獲位於鳳東路超商店員報案，指有人要購買大量遊戲點數，疑似遇到詐騙，隨即趕往處理。

22歲的林姓男子見警方關懷提問，指稱日前看電影，刷卡買票，看完電影後，接獲自稱中國信託銀行專員來電，指稱他刷卡異常，若要解除異常，必須按照指示，購買3萬遊戲點數沖銷。

林男說，以為對方說的是真的，才按指示操作，警方隨即拿出防詐教戰守則，點出其中一項即為「銀行或郵局不會教你買遊戲點數」，林男才恍然大悟。