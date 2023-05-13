影／興達港外兩船擦撞 海巡及空勤直升機後送4傷者就醫

海巡署第六巡防區指揮部今天清晨4時15分獲報，有漁船與遊艇在興達港西方26浬處發生碰撞，遊艇受損嚴重，船上有7人等待救援，其中5人受傷，4傷者經第四海巡隊調派海巡艇及向國搜中心申請直升機救援，分別由直升機吊掛及巡防艇後送就醫。海巡隊指出，事故原因仍待釐清。

第四海巡隊指出，獲報後立即調派線上PP-10051巡防艇及增派3511艇馳赴現場救援，上午6時許10051艇抵達後，發現富吉利漁船與福氣號遊艇兩船船首均有碰撞情形，其中遊艇船毀損嚴重，並失去動力，船上7名船員，有5人受傷，有4位需要後送就醫。

第四海巡隊長李松樵說，4名需要後送就醫當中，有2名船員因眼部及臉部傷勢較為嚴重，由直升機吊掛後送小港醫院就醫，另2名傷者有1名頭部輕傷，另名疑似頸椎受傷，不適宜吊掛，避免傷患二度傷害，由海巡人員協助固定後，迅速載返安平港後送成大醫院就醫。而4人均無生命危險。