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高雄外海漁船碰撞事故 遊艇嚴重毀損4人送醫

中央社／ 記者張榮祥台南13日電

高雄興達港外海今天凌晨發生漁船和遊艇碰撞，造成遊艇失去動力、嚴重毀損，船上5人受傷，其中4人傷勢較重，已後送台南市就醫，原因待查。

海巡署台南海巡隊告訴中央社記者，高雄籍「富吉利」漁船和從台南市安平港出海的「福氣啦號」遊艇，今天凌晨在高雄興達港西方26浬處發生碰撞，遊艇嚴重受損。

海巡署第六巡防區指揮部凌晨4時許獲報，台南海巡隊調派線上PP-10051巡防艇及增派3511艇趕往救援，清晨6時許抵達現場後發現，漁船與遊艇兩船船首有碰撞情形，遊艇已失去動力。

此外，遊艇上7人有5人受傷，4人傷勢較重，其中2人因眼部及臉部受傷，由海巡署特勤人員及內政部空勤總隊直升機吊掛送醫；另1人頭部輕傷，1人疑似頸椎受傷，由海巡人員協助固定後，載返安平港後送就醫。

台南海巡隊表示，漁船和遊艇將拖回安平港，由海巡單位蒐證調查碰撞原因，再函送航政主管機關處置。

海巡署 遊艇 台南

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