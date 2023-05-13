南港建案工地高空掛建材掉落 北市府：停工調查

台中捷運發生意外，建案高空作業安全引關注。北市府表示，南港區附近一處建案在3月底發生未綁好塑膠管材從高空掉落，無人受傷，但此工地日前發生勞工墜落死亡職災，已要求停工，將併案調查。

媒體報導，有網友在臉書（Facebook）「爆料公社二社」PO出15秒影片並提到，近日發生中捷意外，但在3月30日目擊類似場景，騎車經台北市南港區某市場時，前方工地吊臂正掛建材，突然從10樓高的高度掉下，場面危險，幸僅砸毀車、未傷到人。

台北市建築管理工程處今天指出，3月30日經民眾通報市民熱線1999陳情案件及工地回報，南港區附近一處建案工地，在執行高空吊掛聚氯乙烯（PVC）管材時，因綁紥不實，導致掉落地面。

建管處表示，經派員勘查，廠商現場有做適當防護措施，沒人員傷亡，已要求施工廠商做好周邊環境安全維護。

台北市勞動檢查處指出，此大樓新建工程曾在5月6日發生工人墜落案，一名勞工在工地大樓的17樓電梯井工作平台進行包覆鋼構作業時，失足墜落至14樓工作平台，送醫後在8日凌晨死亡。

勞檢處表示，經現勘初步判斷，此工程讓作業員在不安全環境作業，已要求立即停工且事業單位需調查及分析災害發生原因，並改善現場設施設備，後續經審查、檢查合格後，才能復工。

勞檢處指出，今天獲報此工地在3月30日發生高空吊掛建材時，綁紮不實掉落地面，因未造成人員傷亡，施工廠商未通報，不過應有疏失，若業者要申請復工，會把3月30日及5月6日發生案件併案處理，經審查合格後，才核准復工。