影／烏來迷你谷民宿頂樓全面燃燒 消防員冒險破窗救2人

新北市烏來區一間民宿今天驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，據了解，消防人員從火場內救出一名婦人聚另一人自行逃出，二人均無生命危險，起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午11時獲報，烏來區迷你谷啦卡路上一間3層樓民宿，3樓著火冒出大量火煙，出動5分隊2中隊1大隊，各式消防車輛22輛，消防人員共38人前往搶救。

消防人員到場後，發現火勢十分猛烈，民宿3樓全面燃燒，據了解，民宿目前還沒人入住，裡面只有2人，消防人員在上午11時15分，破窗從3樓救出高姓婦人（69歲），另一人自行逃出，二人均意識清醒，無外傷，不需送醫，現場無其他人員受困。