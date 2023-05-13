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影／烏來迷你谷民宿頂樓全面燃燒 消防員冒險破窗救2人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市烏來區一間民宿今天驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，據了解，消防人員從火場內救出一名婦人聚另一人自行逃出，二人均無生命危險，起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午11時獲報，烏來區迷你谷啦卡路上一間3層樓民宿，3樓著火冒出大量火煙，出動5分隊2中隊1大隊，各式消防車輛22輛，消防人員共38人前往搶救。

消防人員到場後，發現火勢十分猛烈，民宿3樓全面燃燒，據了解，民宿目前還沒人入住，裡面只有2人，消防人員在上午11時15分，破窗從3樓救出高姓婦人（69歲），另一人自行逃出，二人均意識清醒，無外傷，不需送醫，現場無其他人員受困。

經消防人車全力搶救，將火勢侷限在3樓，沒有延燒之虞，火勢在11時35分獲得控制，沒有延燒之虞，頂樓火勢在11時55分熄滅，這場大火還波及一輛汽車，燃燒面積約200平方公尺，起火原因有待進一步調查釐清。

新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，冒出大量火煙，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，冒出大量火煙，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，冒出大量火煙，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，冒出大量火煙，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
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新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝
新北市烏來區一間民宿今天上午11時驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，這場大火還波及一輛汽車。記者王長鼎／翻攝

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