父親才告知愛女噩耗 重傷母親馬上感應女兒回來

台南3歲余姓女童過斑馬路時遭轎車撞死，女童母親重傷住院，余父隱瞞多日後昨告知妻子噩耗，妻子似乎心中早有感應，不斷哭泣但沒有太歇斯底里的反應，余父說，當妹妹得知後，昨晚馬上跑去鬧媽媽，真的有夠白目；妻子傍晚說，感覺妹妹坐在她身上，不讓她睡覺，言談間盡是不捨。

余父連日來天天在臉書抒發其對愛女的思念與悲動，他表示，媽媽聽到你的噩耗，沒有太歇斯底里的反應，讓爸爸鬆了一口氣，心中的大石又放下一半。

他說，當你得知媽媽清楚你的事後，你馬上跑去鬧媽媽，真的有夠白目，媽媽傍晚說 感覺你坐在她身上，不讓她睡覺...。他表示，你這個白目又可愛的淘氣小鬼，鬧歸鬧別讓媽媽太辛苦，知道嗎？不然爸爸請中壇元帥出來打你屁股噢。