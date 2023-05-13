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父親才告知愛女噩耗 重傷母親馬上感應女兒回來
台南3歲余姓女童過斑馬路時遭轎車撞死，女童母親重傷住院，余父隱瞞多日後昨告知妻子噩耗，妻子似乎心中早有感應，不斷哭泣但沒有太歇斯底里的反應，余父說，當妹妹得知後，昨晚馬上跑去鬧媽媽，真的有夠白目；妻子傍晚說，感覺妹妹坐在她身上，不讓她睡覺，言談間盡是不捨。
余父連日來天天在臉書抒發其對愛女的思念與悲動，他表示，媽媽聽到你的噩耗，沒有太歇斯底里的反應，讓爸爸鬆了一口氣，心中的大石又放下一半。
他說，當你得知媽媽清楚你的事後，你馬上跑去鬧媽媽，真的有夠白目，媽媽傍晚說 感覺你坐在她身上，不讓她睡覺...。他表示，你這個白目又可愛的淘氣小鬼，鬧歸鬧別讓媽媽太辛苦，知道嗎？不然爸爸請中壇元帥出來打你屁股噢。
親友也紛紛留言「姨姨真的很想你」、「你要保佑媽媽趕快好起來，再回來投胎當媽媽的小孩」，也有好友表示「妹妹真的很孝順，昨天晚上跑去醫院看媽媽，這樣貼心的小女孩，未來一定能有好的修行」、「寶貝真可愛，還知道要去找媽媽撒嬌～陪媽媽」。好友說，她一定會再讓她最愛的媽媽再生回來的。
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