快訊

陽明交大將破「365天條」闖關成功？未來中醫師恐不再高薪

NBA／主場關門成功斷勇士衛冕夢 湖人大勝挺進西區冠軍賽

航班延誤事件毀譽 星宇火速撤換成田機場經理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／撞死3歲女童肇事孕婦靈堂下跪 父哭：不可能1次就化解恨意

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南3歲余姓女童過斑馬線時遭杜姓女孕婦所駕轎車撞死，女童母親重傷住院，案發後第6天，杜女現身女童獻花致意，杜女頭戴黑帽一身黑衣現身靈堂，為女童上香，也向余父鞠躬致歉。余父哽咽，「不可能一次就化解對你心中的恨意」。

余父說 ，雖然表面上他可以說的很好聽，但「我一定很怨恨你」，因為他因此喪失了可愛、體貼的女兒沒了，妻子仍在加護病房治療，好在佛祖及女兒有保庇，妻子的狀況好了許多。

他並跟杜女說，今天女兒的保母家人到靈堂致意，「你如何對傷害我一家人致歉？」保母自女兒2歲時就開始帶她，比他還要親，「你如何向他們說道歉呀？」

余父對杜女表示，希望她能展現自己的誠意，不要她下跪，希望她能對自己做的事負責，但也要尊重自己肚子裡的小孩，不希望因此讓小孩喪失出生的機會。

他說，可以常常來或每天來陪陪女兒，跟女兒致歉，並要她不用擔心來到此地，因為他的親友不會有過激言語或動作，他才失去一個女兒，絕不希望無辜新生命喪失出生的機會。

開車行經斑馬線肇事撞死3歲女童的杜女今天到小孩靈堂上香，下跪道歉。圖／讀者提供
開車行經斑馬線肇事撞死3歲女童的杜女今天到小孩靈堂上香，下跪道歉。圖／讀者提供
余父對杜女表示，希望你能展現自己的誠意，不要你下跪，希望你能對自己做的事負責，但也要尊重自己肚子裡的小孩，不希望因此讓小孩喪失出生的機會。圖／讀者提供
余父對杜女表示，希望你能展現自己的誠意，不要你下跪，希望你能對自己做的事負責，但也要尊重自己肚子裡的小孩，不希望因此讓小孩喪失出生的機會。圖／讀者提供

家人 保母

延伸閱讀

3歲女童過馬路遭撞死！重傷母得知噩耗反應「勇敢」到令人心痛

3歲女童過馬路遭撞死 重傷母得知噩耗反應「勇敢」到令人心痛

台南3歲女童斑馬線亡 事發地湧入悼念物 女童父感謝：勿再放置

心碎母親節...台南3歲女童車禍亡 母聞死訊淚崩：我想要她回來

相關新聞

影／撞死3歲女童肇事孕婦靈堂下跪 父哭：不可能1次就化解恨意

台南3歲余姓女童過斑馬路時遭杜姓女孕婦所駕轎車撞死，女童母親重傷住院，案發後第6天，杜女現身女童獻花致意，杜女頭戴黑帽

父親才告知愛女噩耗 重傷母親馬上感應女兒回來

台南3歲余姓女童過斑馬路時遭轎車撞死，女童母親重傷住院，余父隱瞞多日後昨告知妻子噩耗，妻子似乎心中早有感應，不斷哭泣但沒...

影／烏來迷你谷民宿頂樓全面燃燒 消防員冒險破窗救2人

新北市烏來區一間民宿今天驚傳頂樓全面燃燒，消防局出動大批人車前往救援，據了解，消防人員從火場內救出一名婦人聚另一人自行逃...

大甲年輕警收到「母親節感恩信」 受暴婦：用心關懷令她溫暖

明天就是母親節，年輕警員許吉慶收到一封「母親節感恩信」，原來是一位低潮的受暴婦人，因為他重新相信社會的溫暖，親筆寫下感恩...

影／台中跳蚤市場一早大火 濃煙猛竄1汽車、3機車被燒毀

台中市北屯區太原路跳蚤市場今上午8點多傳出火警，現場攤商、棚架陷入火海，濃煙竄天，疑似因附近神壇起火造成延燒，所幸無人傷...

棋牌社籌碼兌現金涉賭博 新北警逮24人送辦、報巿府撤照

33歲陳女以合法麻將棋牌社掩護非法賭博，暗中幫賭客用籌碼兌換現金。新北市蘆洲警方前天持搜索票前往蘆洲區三民路麻將棋牌社搜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦