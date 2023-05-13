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影／撞死3歲女童肇事孕婦靈堂下跪 父哭：不可能1次就化解恨意
台南3歲余姓女童過斑馬線時遭杜姓女孕婦所駕轎車撞死，女童母親重傷住院，案發後第6天，杜女現身女童獻花致意，杜女頭戴黑帽一身黑衣現身靈堂，為女童上香，也向余父鞠躬致歉。余父哽咽，「不可能一次就化解對你心中的恨意」。
余父說 ，雖然表面上他可以說的很好聽，但「我一定很怨恨你」，因為他因此喪失了可愛、體貼的女兒沒了，妻子仍在加護病房治療，好在佛祖及女兒有保庇，妻子的狀況好了許多。
他並跟杜女說，今天女兒的保母一家人到靈堂致意，「你如何對傷害我一家人致歉？」保母自女兒2歲時就開始帶她，比他還要親，「你如何向他們說道歉呀？」
余父對杜女表示，希望她能展現自己的誠意，不要她下跪，希望她能對自己做的事負責，但也要尊重自己肚子裡的小孩，不希望因此讓小孩喪失出生的機會。
他說，可以常常來或每天來陪陪女兒，跟女兒致歉，並要她不用擔心來到此地，因為他的親友不會有過激言語或動作，他才失去一個女兒，絕不希望無辜新生命喪失出生的機會。
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