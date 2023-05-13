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影／台中跳蚤市場一早大火 濃煙猛竄1汽車、3機車被燒毀

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北屯區太原路跳蚤市場今上午8點多傳出火警，現場攤商、棚架陷入火海，濃煙竄天，疑似因附近神壇起火造成延燒，所幸無人傷亡，消防估計燃燒面積達500平方公尺，還造成1輛汽車、3輛機車被燒毀，詳細起火原因釐清中。

消防指出，今上午8點52分獲報北屯區太原路火警，到場確認1樓鐵皮建物燃燒起火後，延燒至附近的跳蚤市場，前後派遣第八大隊及5個分隊，總共20輛車、65人到場搶救。

初步清查現場無人受傷受困，燃燒面積約500平方公尺，並燒毀3輛機車、1輛汽車，火勢於9點27分控制，目前仍在殘火處理中。

警消初步調查發現，跳蚤市場起火點疑似旁邊的一處神壇，詳細起火原因釐清中，周邊太原路往東方線封鎖交管中。

北屯跳蚤市場火警造成1輛汽車、3輛機車被燒毀。圖／消防提供
北屯跳蚤市場火警造成1輛汽車、3輛機車被燒毀。圖／消防提供
北屯跳蚤市場火警造成1輛汽車、3輛機車被燒毀。圖／消防提供
北屯跳蚤市場火警造成1輛汽車、3輛機車被燒毀。圖／消防提供
北屯跳蚤市場火警造成1輛汽車、3輛機車被燒毀。圖／消防提供
北屯跳蚤市場火警造成1輛汽車、3輛機車被燒毀。圖／消防提供

台中市

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