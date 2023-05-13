棋牌社籌碼兌現金涉賭博 新北警逮24人送辦、報巿府撤照

33歲陳女以合法麻將棋牌社掩護非法賭博，暗中幫賭客用籌碼兌換現金。新北市蘆洲警方前天持搜索票前往蘆洲區三民路麻將棋牌社搜索，當場在陳女手機內發現賭博交易訊息，並查扣賭資、抽頭金等證物，連同陳女、賭客等24人一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌24人移送法辦，後續報請市府撤銷棋牌社商業登記執照。

據了解陳女（33歲）為新北市蘆洲區三民路一家麻將棋牌社現場負責人，她涉嫌以麻將棋牌社做掩護，暗中提供賭客在店內茶水間、戶外以籌碼兌換現金，進行非法賭博行為。為增加來客數，還透過臉書社群、LINE成立群組攬客，還會每個月舉辦自摸特定花牌發現金、抽獎等活動藉以吸引顧客上門聚賭。

日前新北市蘆洲警方獲報派員監控蒐證，於11日晚上8時許持搜索票前往搜索，當場在陳女手機內發現賭博交易訊息，查扣現金17萬6946元、籌碼42萬7千元、抽頭金2萬6500元、電動麻將桌9張、麻將18副、牌尺36支、監視器鏡頭10支等證物，連同23名賭客一併帶回偵辦。警詢後依賭博罪嫌將陳女在內24人全數移送法辦，後續通知實際負責人到案說明，並報請市府撤銷棋牌社商業登記執照。