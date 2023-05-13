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國二少年失蹤母急報案 永和警母親節前夕找到人
新北市就讀國二的劉姓少年日前失蹤，母親急向警方報案，也透過臉書在地社團尋求協助，新北市副議長陳鴻源也是臉書社團發文請廣大臉友幫忙，永和警方追查多日，於母親節前夕在新北市三重區尋獲劉姓少年返家助團圓。
今年5月8日晚上10時許一名中年女子到永和警分局得和派出所報案，稱其子15歲劉姓少年就讀國中8年級，下課後未返家，員警依規定受理，並上傳協尋人口e化系統通報全國協尋。
由於劉姓少年未攜帶手機，警方無法利用手機訊號定位，訪查其交友圈，一度傳出疑似跑到高雄並搭機前往香港，更增添警方追查難度。
永和警分局長李崇偉調用轄內各所「鷹眼小組」11名，投入過濾雙北市區數百支監視器，出現斷點時仍以「打水漂」方式硬查硬追，最後釐清路線在本月12日凌晨在三重市區街頭尋獲失蹤的劉姓少年。
據了解，劉姓少年因交到新網友，想打工賺錢才離家，經警方調查後並未遭不法集團利用，也沒有被拘禁，員警3天內完成在母親節前夕尋人成功的任務。
李崇偉表示，分局大部分員警也是異鄉遊子，母親節無法返家事親，只能將思念轉化守護民眾安全，暖心助人團圓，這也是警察工作成就感的所在，他呼籲，許多少年涉世未深，易遭利用淪為犯罪工具，稍有不慎即可能成為幫助詐欺或遭犯罪集團吸收，請父母多留意子女網路交友，以免誤觸法網。
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