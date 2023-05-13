影／3天來回20趟偷走741公斤鐵塊 男搬得喘吁吁賤賣5千

台南33歲蔡姓男子騎機車連日來前往中西區西賢一街工地竊取電梯的配重鐵塊，本月1日至3日就來回20趟，共計偷竊26塊配重塊、每塊重達28.5公斤，再賤賣給資源回收場獲利5500元，工地負責人發現工料短缺後報警，台南市警二分局前天凌晨發現他行蹤，依涉竊盜罪嫌送辦。

台南市警二分局長樂派出所據報後，經警員賴坤嶙逐一查看監視器，發現蔡男5月1日至3日間，每天利用深夜1至4時無人時段騎乘機車前往工地行竊，後續調閱分析其行車動線，前往中西區西和路某資源回收場查訪後鎖定犯嫌，並研判他可能再度犯案，因而在防竊群組通報加強攔檢查緝。

果然在11日凌晨3時許，蔡男又騎乘機車在西和路段出現，員警將他攔下盤檢，並帶回派出所調查。經員警出示他行竊及銷贓影像等事證，也只能乖乖認了。

警方調查，蔡男多次利用深夜時段工地無人之際，騎乘機車前往行竊，並鎖定頗具重量的電梯配重塊下手。且連續3天以20次蠶食方式搬走了高達741公斤的鐵塊，發現他氣喘吁吁來回兩地，搬運鐵塊銷贓的影像。