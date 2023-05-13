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64歲男攀中央尖山摔落50米山崖 意識昏迷黑鷹吊掛救出
一行11人台中市和平區攀登中央尖山，其中64歲王男摔落深5、60公尺山崖，有呼吸，意識昏迷，隊員求救。空勤總隊花蓮駐地今早接獲任務，派遣黑鷹直升機執行中央尖溪山屋山難搜救任務，男子意識昏迷，頭部外傷，四肢骨折，無法移動，今早8點9分降落德興棒球場並送醫救治。
今天清晨，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲通知，台中市和平區中央尖溪山屋登山隊伍一行11人，其中64歲王姓隊友跌落山崖下方，意識昏迷，頭部外傷，四肢骨折，無法移動。
台中市消防局第二救災救護大隊指出，王男掉落深約5、60公尺山崖，出動梨山徒步挺進，谷關與和平分隊昨搭直升機前往救援，由於中央尖山難度高、地勢險惡，昨搜救人員接觸到患者，並移至空曠吊掛處，今早進行吊掛作業。
花蓮黑鷹直升機今早6點50分起飛，7點15分抵達目標區，由搜救員吊掛出艙至地面吊掛患者，7點31分將王姓傷患吊掛上機，隨即定向德興棒球場，8點9分降落德興棒球場，由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。
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