影／牽小孩上街竟闖中壢行人地獄 逾6輛機車人行道上穿插過

台灣才被國際稱為「行人地獄」，內政部警政署宣布5月加強執法，桃園有名網友11日牽著小孩走在中壢延平路上，6分鐘的路程，竟有6輛以上的機車騎上人行道，並從他的左右側穿插，過程險象環生，並指出在台灣可以安全走路回家，就已經是天選之人，中壢分局回應將會在此路段加強執法。

余姓網友指出，他以左手拿著攝影機架在腰部，右手牽小孩，只是飯後想散步去仁海宮的表演，行經人行道時，因動線混亂，讓他拿起手機來攝影。6分鐘的路程，走在人行道上，就遇到機車騎上人行道，絲毫沒有顧慮到行人感受的情形，且十字路口是有警察的。

中壢分局回應，因中壢仁海宮於11日舉行遶境勤務，然因路過人車眾多造成交通壅塞，派遣多名警力到場疏導及維持交通秩序，然仍有少數民眾不耐久侯違規將機車騎乘於人行道。

警方呼籲，民眾如遇車多應耐心等候號誌及員警指揮，違規的民眾將依道交條例第45條1項6款之規定，處新臺幣6百以上、1千8百元以下罰鍰。警方將在該路段加強執法，還給行人用路空間。