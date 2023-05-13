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女通緝犯找豬隊友搬家...派出所前撞電桿及警車 害她被抓

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

中壢昨有名蔡姓男子（58歲）應黃女(32歲)、史女（43歲）要求幫忙開車搬家，但行經中壢區仁愛派出所時，失控撞斷路旁電線桿，還撞爛停放的警車。在員警處理時發現黃女神色慌張，還趁員警不注意時逃進民宅陽台，並自爆為毒品通緝犯，要求警方不要靠近，在員警勸說下，最後妥協配合警方偵辦。

中壢分局表示，蔡姓男子因失控撞段路旁電線桿，又撞毀路旁的警車，引發巨大聲響，執勤的派出所員警聽到後連忙查看處理，在處理時黃女趁大家不注意逃進民宅內，甚至跑到陽台旁，要求警方不要過來，後經警方發現，原來是毒品通緝犯，怕被警方逮補，所以才逃跑，最後在員警的溝通之下，終於妥協。

警方表示，經警方測試汽車駕駛的酒測值為0，電線桿遭毀損部分，警方將通知相關單位處理，也將依法求償警車毀損部分。而違法侵入住居及通緝，警方偵訊後依法移送桃園地檢署偵辦後，並移送士林地檢署辦理。

中壢蔡姓男子應黃女、史女要求幫忙開車搬家，行經中壢區仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車。記者陳右豪／翻攝
中壢蔡姓男子應黃女、史女要求幫忙開車搬家，行經中壢區仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車。記者陳右豪／翻攝
中壢蔡姓男子應黃女、史女要求幫忙開車搬家，行經中壢區仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車，發現黃女神色慌張，還趁員警不注意時逃跑，原來是毒品通緝犯，最後妥協被捕。記者陳右豪／翻攝
中壢蔡姓男子應黃女、史女要求幫忙開車搬家，行經中壢區仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車，發現黃女神色慌張，還趁員警不注意時逃跑，原來是毒品通緝犯，最後妥協被捕。記者陳右豪／翻攝
中壢蔡姓男子應黃女、史女要求幫忙開車搬家，行經中壢區仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車。記者陳右豪／翻攝
中壢蔡姓男子應黃女、史女要求幫忙開車搬家，行經中壢區仁愛派出所時，失控撞上電線桿及停放的警車。記者陳右豪／翻攝

通緝 毒品 桃園

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