棋牌社涉提供籌碼兌現金賭博 新北警逮24人移送
新北警方今天表示，蘆洲某棋牌社以合法掩護非法，表面提供客人打麻將，暗中提供籌碼兌換現金賭博；11日搜索查獲負責人與賭客共24人移送檢方，也將報請撤銷棋牌社營業登記。
蘆洲警分局今天發布新聞指出，接獲檢舉，指轄區某樂活館業者涉嫌以麻將棋牌社做掩護，暗中提供客人以籌碼兌換現金賭博。
警方表示，蒐證調查這家棋牌社，發現業者每月舉辦自摸特定花牌「自摸發現金」、抽獎等活動獎金，吸引顧客入內。業者還在臉書（Facebook）社群網站、通訊軟體LINE成立群組攬客，若遇到三缺一，還有員工湊數。
蘆洲警分局三民派出所長王明堂指出，專案小組蒐證後聲請搜索票，11日查獲現場負責人陳姓女子及洪姓賭客等共24人，並查扣現金新台幣17萬餘元、籌碼42萬餘元、抽頭金2萬餘元，電動麻將桌、麻將、牌尺、監視器鏡頭等。
警方查獲棋牌社業者引導顧客於茶水間、戶外以現金兌換籌碼，若攜帶現金不足，還可用網路銀行匯款。警詢後，依賭博罪嫌移送檢方。
警方表示，保障合法休閒娛樂，但不容許棋牌社以合法掩護非法賭博方式經營，後續也會報請新北市府撤銷棋牌社商業登記執照，並全面臨檢掃蕩、控管蒐證其他有類似犯行的棋牌社，遏止賭博歪風。
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