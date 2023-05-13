台南3歲女童斑馬線亡 事發地湧入悼念物 女童父感謝：勿再放置
台南3歲余姓女童走斑馬線被不幸被轎車撞死、母親重傷住院，余父透過律師李怡貞的臉書，呼籲民眾不要再前往事發地點放花、玩具、糖果給妹妹，請大家將有限的資源轉給其他更需要的人，更期許妹妹的犧牲跟内人承受的痛讓大家注意到行人安全，邇後開車能有更多同理心禮讓行人。
「我太太真的很勇敢，比我這個當爸爸的還勇敢。」余父指出，太太已經知道妹妹不在的事，很慶幸的沒有太歇斯底里的反應，當然難過、哭泣這都不在話下；妹妹是她連續痛了3天晚上才生下來的，她比誰都愛妹妹。
余父表示，妹妹的犧牲跟内人承受的痛讓大家注意到行人安全，也期許大家邇後開車能有更多同理心禮讓行人。
他說，目前仍有許多民眾前往事發地點放花、玩具、糖果給妹妹，再次請大家將有限的資源轉給其他更需要的人，愛女受到的關愛與疼惜真的太大太滿了，他相信社會上比愛女更需要關愛的人 比比皆是，因此請大家就別再往該處放置各類物品，因為這樣不僅造成店家困擾，更會危害自己跟用路人的安全。
他表示，如果您真的想為妹妹盡點心，那可以用妹妹名義將愛散發給更需要的人，或者各位叔叔阿姨哥哥姐姐可以將想送的物資送來靈堂，這樣也比較安全，愛女的靈堂目前設置在台南市立殯儀館地下一樓豎靈區42號，他會將送給愛女之物在拜完後，盡量送給需要的小朋友或民眾。
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