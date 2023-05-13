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新北貨車疑未依號誌燈直接左轉 撞對向GTR跑車1命危2傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝
小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝

新北市23歲葉姓男子今天凌晨開著貨車載同許男，行經新莊區新北大道七段疑未依號誌燈直接左轉，當場與對向車道江男所駕駛Nissan GTR跑車撞上，肇事駕駛沒有酒駕，現場3人受傷送醫急救，目前許男傷勢嚴重命危插管急救，許、江兩人則留院治療，肇事原因有待調查釐清。

據了解葉姓男子（23歲）今天凌晨零時25分左右，開著一輛小貨車載著許姓男同事（24歲）準備返回林口區租住休息，途中行經新北市新莊區新北大道七段與壽山路口，葉男疑未依號誌燈直接左轉壽山路，不慎與對向江男（23歲）所駕駛的Nissan GTR跑車撞上。

強大撞擊力導致小貨車旋轉360度才止停，造成Nissan GTR跑車車頭全毀車零件四散一地，小貨車右側凹陷擋風玻璃碎裂。警消獲報趕抵檢視葉男頭部、臉部受傷、四肢擦挫傷，乘客許男沒有呼吸心跳，江男右眼角撕裂傷，緊急協助三人送醫急救，許男傷勢嚴重命危插管急救，另2人則留院治療。

警方表示，肇事駕駛經酒測皆無酒精反應，小貨車是否未依號誌燈指示直接左轉還待查證，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查後才能釐清。

小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝
小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝
小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝
小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝
小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝
小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝
小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝
小貨車疑未依號誌燈左轉，撞上對向Nissan GTR跑車，造成一命危兩傷。記者曾伯愷／翻攝

跑車 Nissan

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