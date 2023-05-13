機車騎進騎樓3天吃5罰單 她不服 法官打臉：能牽不能騎

基隆市一名女騎士把機車騎到騎樓內，被監視器拍下影像檢舉，警方認定有「行駛人行道」的違規行為，3天開5張各600元罰單，呂女控違反監視器用途，拍車號違反個資法、侵害人權。法官認為監視器檢舉符合程序，騎樓屬公共空間沒有個資問題，駁回她提的行政訴訟。

基隆地院判快書指出，呂女去年4月22日下午3時21分、25日下午2時46分、25日下午3時53分、26日下午3時18分、26日下午5時40分，騎乘機車在某路段騎樓內，因有「行駛人行道」的違規行為，經民眾向基隆市警察局第一分局檢舉，警方依道路交通管理處罰條例逕行舉發，開出5張罰單。監理單位各裁處600元及記違規點數1點，呂女不服提起行政訴訟。

呂女主張，教會以私人監視器檢舉他人交通違規，已違反監視器用途，監視器應用於嚇阻犯罪、防治公共安全或協助警方偵辦刑事案件，不得取締交通違規，否則有違比例原則；且監視器畫面受個人資料保護法保護，舉發侵害人權並有瑕疵，聲明原處分撤銷。

台北市區監理說明，此件違規地點是道路交通管理處罰條例規範的「騎樓」，依舉發採證影像擷圖所示，呂女明顯違規沒有疑義。

法官指出，人行道的定義，為專供行人通行之騎樓、走廊，及畫設供行人行走之地面道路，與人行天橋及人行地下道。汽車駕駛人爭道行駛處600元以上1800元以下罰鍰。

法官審理認為，舉發機關依檢舉人以科學儀器即監視器取得的錄影畫面擷圖，製單舉發，符合程序與規定。

該騎樓符合道路交通管理處罰條例定義供公眾通行的「道路」，屬公眾得出入通行場合或公眾得共見共聞他人行為地點，個人所有車輛資訊不屬資訊自主或隱私權保障範疇。

不少騎士習慣騎車進騎樓停車，基隆並有76處騎樓今年3月起開放騎樓依規定可合法停車，民眾質疑騎樓騎車被認定違規，如何停到騎樓內？