長照殺人修法 司院：有道德危機

長照殺人案例層出不窮，對此類犯罪是否應給予緩起訴或緩刑空間，有道德爭議。法務部認為，殺人罪為十年以上重罪，就算依自首、情堪憫恕條款二次減刑，最低刑度仍為二年六月，不符緩刑要件，若放寬緩刑至「三年」就有可能解套，但應有配套措施。司法院認為，如果僅為解決個案就放寬，欠缺正當性。

目前刑法對義憤殺人、生母殺嬰罪另訂較輕的獨立處罰規定，長照殺人是否比照辦理？法務部擬增訂刑法第二七三條第二項「對於直系血親、直系姻親或配偶，因不得已之事由，於長期照護後，犯第二百七十一條第一項之罪者，亦同」，打算將這類的法定刑定為七年以下有期徒刑。

法務部已召開刑法研究修正小組會議，立法院司法及法制委員會下周一將就長照悲歌修法舉行公聽會。

司法院質疑何謂「不得已之事由」、何謂「長期」照護？有違反法律明確性原則。如果只限於直系血親或配偶才可以輕罰，手足、同居伴侶卻排除在外，則違反平等原則。被害人長期臥病、自我防衛能力薄弱，特別增訂處罰較輕的條文，會不會引發道德危機，要仔細斟酌。

七十九歲陳姓老嫗長期照顧疾病纏身的丈夫，二○一八年拿榔頭猛搥老伴頭部十三下致死，台灣高等法院認為案發時她有急性意識錯亂現象，符合行為時辨識能力顯著降低減刑要件，再者自首、情堪憫恕，共三個減刑事由，最後獲判二年徒刑，緩刑五年，是罕見案例。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，對於從小失能者，父母因責任感常覺得自己照顧得最好，青壯年時不覺得累，但隨年齡增長，照顧的疲勞感、絕望感會特別沉重，若不願意讓陌生人、第三方來家中協助照顧，此時就會陷入封閉循環狀態，容易發生悲劇。