快訊

深夜1：30東部海域規模4.7地震 最大震度台東4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照護半世紀身心俱疲…憂未來無人照顧 79歲婦殺身障兒

聯合報／ 記者李隆揆林佳彣蔣永佑／台北報導

台北市松山區一名林姓老婦不堪長期照護身障兒子，昨天親手了結愛子性命，被依殺人罪送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市松山區一名林姓老婦不堪長期照護身障兒子，昨天親手了結愛子性命，被依殺人罪送辦。記者李隆揆／翻攝
林姓男子長期臥病在床，昨早被膠帶封住口鼻，陳屍自家房間，看護發現後通知家屬、報警處理，林母坦言，因不堪長期照護兒子，近期自覺身體出狀況，擔心未來兒子無人照顧，只能痛心了結愛子生命，警詢後依殺人罪將林母移送台北地檢署，檢方訊後命林母五萬元交保。

警方調查，林男（五十三歲）因腦性麻痺，無法行動及言語，長期臥病在床，平時與年邁父母、外籍看護同住，由家人照護近五十年。林男與看護住同房不同床，昨早七點多看護起床盥洗，返回房間時房門遭反鎖，用鑰匙開門後，發現躺在床上的林男口鼻遭膠帶封住，已無呼吸心跳，林母（七十九歲）坐在一旁不斷哭泣，看護見狀立刻報警。

警消獲報到場時林男已明顯死亡，家屬也放棄急救；看護心有餘悸說明所見，林母則情緒不穩、持續痛哭，隨後被警方帶回派出所製作筆錄。

林母坦言因長期照顧兒子，身心俱疲，近期自覺身體出狀況，擔心兒子以後沒人照顧，可能成為其他家人沉重的負擔，所以親手了結愛子生命。

據了解，林母是一早趁看護走出房間盥洗，反鎖房門，用常見的褐色膠布纏繞林男臉部，並徒手壓住其口鼻，直至林男無反應才罷手。

警方表示，案發戶此前並無報案紀錄，街坊鄰居也未曾發覺異狀，經後續通知死者父親、兄長等關係人到案說明，並派鑑識人員到場採證，檢方相驗也排除有其他可疑人士介入。

北市社會局說，林男為重度小兒麻痺肢障類別，領有身障津貼六千元，有哥哥和大嫂及母親同住，還有一名菲律賓看護，非經濟弱勢關懷戶，社工都定期到府、電話訪視，無家暴通報紀錄，家庭暴力暨性侵害防治中心已介入處理。

外籍看護 長期照護

延伸閱讀

身障男接種腦炎疫苗引重度腦麻 她照護50年心累下手悶殺愛子

今起縮短移工失聯遞補等待期 勞動部：最晚6個月內申請

身障男遭高齡母悶死 北巿社會局：兄嫂同住有外傭照顧非弱勢戶

長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

相關新聞

照護半世紀身心俱疲…憂未來無人照顧 79歲婦殺身障兒

林姓男子長期臥病在床，昨早被膠帶封住口鼻，陳屍自家房間，看護發現後通知家屬、報警處理，林母坦言，因不堪長期照護兒子，近期...

長照家庭的痛 員警：當事人恐最煎熬

台北市一名老婦不堪長期照顧病子身心俱疲，涉以膠帶封住口鼻，殺害無法行動的身障兒子；死者自幼時即因接種日本腦炎疫苗，產生副...

行人地獄？汽車直行撞死未依號誌走行人穿越道女子

新北市汐止區今晚發生一起死亡車禍，一名女子疑未依號誌走行人穿越道，遭直行汽車撞上送醫不治，確實肇事原因及責任歸屬，有待警...

長照悲歌！北市八旬老母不堪折磨手弒腦麻子 以5萬元交保

北市松山區今天發生長照悲歌，林姓腦麻男子慘遭其母，八旬林母則坦承不堪長年照顧折磨，親手弒子。林母被依殺人罪嫌移送台北地檢...

新北工安意外又1死 今年已11死

新北近來工安頻傳，從五股坑溪斷橋3傷、林口勞工墜樓亡，到昨天樹林勞工被鐵板壓死。統計去年職災死亡35人、罰款150萬元，...

長照殺人修法 司院：有道德危機

長照殺人案例層出不窮，對此類犯罪是否應給予緩起訴或緩刑空間，有道德爭議。法務部認為，殺人罪為十年以上重罪，就算依自首、情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦