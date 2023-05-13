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長照家庭的痛 員警：當事人恐最煎熬
台北市一名老婦不堪長期照顧病子身心俱疲，涉以膠帶封住口鼻，殺害無法行動的身障兒子；死者自幼時即因接種日本腦炎疫苗，產生副作用導致罹患腦性麻痺，由家人照顧近五十年，昨天痛心殺害愛子，連員警都唏噓難過。
據了解，林姓死者幼時接種日本腦炎疫苗，產生副作用，還在學走路，就罹患腦性麻痺，無法行動、言語，只能發出「哼、嗯」的聲音，由家人、看護照顧至今已近五十年。
殺害兒子的林婦育有三子，死者林男排行老三輩分最小，平時與年邁父母、外籍看護同住民宅一樓，長子夫婦及孫子一家三口住在同棟民宅二樓，次子夫婦則住在附近不遠處。
昨天案發時，外籍看護第一時間致電林母長媳，長媳驚慌中通知次媳，要次媳協助報警，長子一家人立刻下樓查看，發現林男頭部至頸部之間，遭褐色膠布纏繞好幾圈，已無呼吸心跳。
殺害愛子的林母在警詢時崩潰落淚，長子、次媳也痛哭表示，「媽你為什麼這麼想不開」，不良於行的林父坐在輪椅上，頻頻落淚，雖口齒不清，表示案發時他獨自待在房內，沒想到妻子一早到兒子房間，將愛子殺害。
員警說，面對這樣的案件，自己內心也很難過，尤其自己曾長期照顧生病家人，非常清楚長照家庭的痛，「犯嫌做出這樣的決定，應該比誰都還要煎熬」。
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