行人地獄？汽車直行撞死未依號誌走行人穿越道女子
新北市汐止區今晚發生一起死亡車禍，一名女子疑未依號誌走行人穿越道，遭直行汽車撞上送醫不治，確實肇事原因及責任歸屬，有待警方進一步調查釐清。
新北市消防局今天晚上8時33分獲報，汐止區新台五路與秀峰路口發生車禍意外，有人受傷，救護人員到場，發現遭潘姓男子（48歲）開車撞上的女子倒臥馬路上，女子頭部擦、挫傷、右手及右腳骨折，當場無呼吸心跳，救護人員現場實施心肺復甦術，隨後送汐止國泰醫院急救，於今晚9時27分因急救無效，宣告死告。
據了解，潘男駕車從汐止區新台五路往台北市方向行駛，行經新台五路、秀峰路口時，因號誌是綠燈，潘男正常直行，加上雨天又天色昏暗，完全沒想到會突然看到一名女子出現在行人穿越道上，他急忙踩煞車仍然撞上該名女子。
因死者身上無證明可確認身分，現由警方調查確認中，另由於死者疑似未依號誌走行人穿越道，遭直行汽車撞上送醫不治，確實肇事原因及相關責任歸屬，有待警方調閱車禍發生地點周邊監視器畫面，進一步調查釐清。
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