捐肝報恩救活叔叔 受刑人淚誓：不再進來

「燕子」還在醫院治療，獄方特別讓他哥哥（左）進入戒護病房探視。圖／基隆監獄提供 基隆監獄一名化名「燕子」的受刑人，曾多次進出囹圄，最近被判2年半再入監，因自幼對他照顧有加的叔叔罹患酒精性肝硬化末期惡化昏迷。他為報恩捐一半肝臟移植，得知已清醒救了叔叔一命，他紅著眼眶說，「我以後不會再進來了」。

「燕子」再進基隆監獄不久，他自幼由阿嬤帶大，沒想到叔叔因罹患酒精性肝硬化末期惡化陷入昏迷，急需換肝手術。親人移植肝臟配對比較容易成功，但整個家族所有人都去配對，沒有人適合，剩下燕子是家屬最後的希望，但已入獄。

家屬求助立委蔡適應，監獄特別戒護燕子去醫院門診檢查，沒想到配對成功，燕子毅然決然地答應捐肝給叔叔，7日到醫院完成手術，目前仍在醫院接受治療，無法參與前天的母親節懇親活動，獄方為完成燕子與家人團聚的願望，讓他哥哥進入戒護病房探視，兄弟會面十分感動。

燕子切了55%的肝臟移植給叔叔，術前已昏迷叔叔目前恢復意識，病情逐步好轉中，但還在加護病房觀察。燕子說，得知叔叔好轉中很高興，沒想到自己可以救人報恩。

燕子下定決心出獄後，要為社會和家人盡一份心力，彌補以前的過錯，重新出發，不要再回來。

另外，化名「阿翰」的受刑人他親手畫的作品送給視如己出的阿姨，並獻上更生團契提供的康乃馨與賀卡，感謝阿姨的不離不棄，也讓人動容。

基隆監獄典獄長張龍泉說，受刑人在監服刑期間，如果家屬因病需要救助，會竭盡所能幫助，在參與矯正機關裡面的各項處遇上妥善的照護與協助。